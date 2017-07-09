سی و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم نیروهای مسلح آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه به میزبانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار می‌شود، ۳۰۰ نفر از قاریان و حافظان قرآن نیروهای مسلح به رقابت با یکدیگر می پردازند.

این مسابقات با حضور ۳۰ نفر از کارکنان برتر پایور و ۳۰ نفر از کارکنان وظیفه سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، نمایندگی ولی فقیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی، سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و اداره عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح مجموعا ۳۰۰ نفر در سالن کوثر برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است که این مسابقات در ۱۰ رشته حفظ پنج، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۳۰ جزء از قرآن، قرأت تحقیق، ترتیل، اذان، مفاهیم سطح یک و مفاهیم سطح دو برگزار می‌شود.

مراسم اختتامیه این رقابتها چهارشنبه ۲۱ تیرماه در مرکز همایش های کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حضور فرماندهان و مسئولان عالی رتبه نیروهای مسلح برگزار شده و در آن از برگزیدگان سی و یکمین دوره رقابت های قرآنی نیروهای مسلح تجلیل بعمل خواهد آمد.