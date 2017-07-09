به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی یوسفیزاده بااعلام خبر قریبالوقوع افتتاح فاز یک دیتاسنتر ملی آسیاتک در برج میلاد افزود: شرکت آسیاتک همواره در راستای همراهی با شبکه ملی اطلاعات اقدامات مهمی انجام داده است.
وی افزود: با توجه به افزایش انتقال دیتای داخلی از خارج به داخل کشور، اهمیت ایجاد و ارتقای فضای امن و کافی در کشور بیش از پیش به چشم میخورد و در این راستا و با توجه به حجم عظیم این پروژه و همچنین اهمیت ویژه امنیت در آن، انتخاب مکانی که دارای ویژگیهای منحصر به فرد از نظر تکنولوژی ساخت، امنیت اطلاعات، ارتفاع، تجهیزات، تامین انرژیهای پایه و سایر ملزومات تخصصی و تکنیکی باشد، بسیار مهم به نظر میرسید.
مدیر عامل شرکت آسیاتک ادامه داد: بر همین اساس در خصوص انتخاب بهترین فضای ممکن با بهرهگیری از فنآوری روز دنیا، پس از برگزاری جلسات تخصصی و کاربردی، فضایی با مساحت بیش از ۹۰۰ مترمربع در برج میلاد تهران به عنوان ششمین برج بلند مخابراتی دنیا و مستحکمترین سازه مخابراتی کشور به این پروژه اختصاص داده شد.
محمدعلی یوسفیزاده در پایان گفت: با افتتاح دیتاسنتر ملی آسیاتک در برج میلاد بهدست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شروع به کار چند سرویس مهم ارتباطی دیگر از جمله تلفن ثابت کشوری آسیاتک و ارائه خدمات ویژه ارتباطی به شرکت های Servco، گام مهمی در راستای نیل به اهداف کلان فاز سوم شبکه ملی اطلاعات برداشته خواهد شد.
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