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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۹:۳۱

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

دیتاسنتر ملی آسیاتک در ششمین برج بلند مخابراتی دنیا افتتاح می‌شود

دیتاسنتر ملی آسیاتک در ششمین برج بلند مخابراتی دنیا افتتاح می‌شود

در راستای فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، مدیر عامل شرکت آسیاتک از افتتاح فاز یک دیتاسنتر ملی آسیاتک در برج میلاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی یوسفی­‌زاده بااعلام خبر قریب‌الوقوع افتتاح فاز یک دیتاسنتر ملی آسیاتک در برج میلاد افزود: شرکت آسیاتک همواره در راستای همراهی با شبکه ملی اطلاعات اقدامات مهمی انجام داده است.

وی افزود: با توجه به افزایش انتقال دیتای داخلی از خارج به داخل کشور، اهمیت ایجاد و ارتقای فضای امن و کافی در کشور بیش از پیش به چشم می‌خورد و در این راستا و با توجه به حجم عظیم این پروژه و همچنین اهمیت ویژه امنیت در آن، انتخاب مکانی که دارای ویژگی‌های منحصر به فرد از نظر تکنولوژی ساخت، امنیت اطلاعات، ارتفاع، تجهیزات، تامین انرژی‌های پایه و سایر ملزومات تخصصی و تکنیکی باشد، بسیار مهم به نظر می‌رسید.

مدیر عامل شرکت آسیاتک ادامه داد: بر همین اساس در خصوص انتخاب بهترین فضای ممکن با بهره­‌گیری از فن­آوری روز دنیا، پس از برگزاری جلسات تخصصی و کاربردی، فضایی با مساحت بیش از ۹۰۰ مترمربع در برج میلاد تهران به عنوان ششمین برج بلند مخابراتی دنیا و مستحکم‌ترین سازه مخابراتی کشور به این پروژه اختصاص داده شد.

محمدعلی یوسفی‌زاده در پایان گفت: با افتتاح دیتاسنتر ملی آسیاتک در برج میلاد به‌دست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین شروع به کار چند سرویس مهم ارتباطی دیگر از جمله تلفن ثابت کشوری آسیاتک و ارائه خدمات ویژه ارتباطی به شرکت های Servco، گام مهمی در راستای نیل به اهداف کلان فاز سوم شبکه ملی اطلاعات برداشته خواهد شد.

کد مطلب 4025292

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