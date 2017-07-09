عربستان تامین امنیت حجاج را پذیرفته است/حضورحجاج تصمیم نظام است

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه صبح امروز فراکسیون مستقلان گفت: در جلسه امروز فراکسیون مستقلان رئیس سازمان حج و زیارت به دعوت هیات رئیسه حضور یافت و نمایندگان نگرانی های خود را در مورد مراسم حج امسال بیان کردند.

نماینده مردم لنگرود ادامه داد: اعضای فراکسیون مستقلان نگران بودند که با توجه به روابط سیاسی که اخیرا عربستان در ارتباط با ایران آغاز کرده است اعزام حجاج در این شرایط خطرناک خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون مستقلان اظهار داشت: سخنگوی سازمان حج و زیارت در این جلسه تاکید کرد با توجه به مذاکرات انجام شده با عربستان هیچ جای نگرانی برای اعزام حجاج وجود ندارد و حتی آقای محمدی بر این موضوع تاکید کردند که عربستانی ها در هیچ سالی در قراردادهایی که منعقد می شد بندی را با عنوان تامین امنیت حجاج نداشتند اما امسال و در قراردادی که منعقد شده است بند قانونی را با عنوان تامین امنیت حجاج پذیرفته اند و با توجه به این مسائل جای هیچ نگرانی برای اعزام حجاج وجود ندارد.

لاهوتی گفت: رئیس سازمان حج همچنین اعلام کرد تمام مسئولان امنیتی داخل کشور نیز تمام جوانب برگزاری مراسم حج امسال را بررسی کرده اند بنابر این اعزام حجاج تصمیم نظام است نه تصمیم سازمان حج و زیارت.

وی با بیان اینکه در پایان جلسه مقرر شد رئیس فراکسیون ابراز نگرانی نمایندگان را به دیگر مبادی ذیربط در این زمینه اعلام کند و اگر لازم شد جلسه ای را با سایر مسئولان در این زمینه در فراکسیون خواهیم داشت.