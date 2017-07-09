انتظار می رود فاز یک متروی اهواز اواخر امسال به بهره برداری برسد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه گذشته در جریان بازدید از پروژه قطار شهری اهواز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه مترو همانطور که از ابتدا قرار گذاشتیم فعال شود و از اردیبهشت ۹۴ کاملا تعطیل بوده بحمدلله توانستیم با فشار و پیگیری زیاد تأمین اعتبار مناسبی برای آن داشته باشیم.



وی افزود: ریل گذاری شروع و در حال ادامه است اگرچه روند کندی دارد و با این سرعت حرکت کردن قابل قبول نیست. پیمانکار قول داده تمهیداتی برای افزایش سرعت داشته باشد چون با این سرعت کار خیلی کند پیش می رود و مورد نظر ما نیست.



شریعتی بیان کر د: بنا بر این بوده که تا پایان آذر ماه ریل گذاری فاز اول به اتمام برسد و بعد نیز همزمان باید ایستگاه ها، برق ریل ها و غیره را انجام دهند. دوست داریم تا اواخر سال جاری و در سال ۹۷ لااقل فاز اول خط یک قطار شهری اهواز راه بیفتد.



استاندار خوزستان گفت: اعتباری که وظیفه داشتیم از محل اعتبارات سال گذشته و برای امسال ۶۸ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همزمان ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ کرده ایم و اعتبارات قابل ملاحظه ای برای متروی اهواز پیش بینی کردیم.



شریعتی تصریح کرد: یک دلیل پیمانکار درست هست که چون پروژه یک سال متوقف بوده تا روی روال بیفتد یک مقداری کند خواهد بود و این را قبول داریم ولی انتظار داریم به تدریج به کار خود سرعت ببخشند. همزمان معاون عمرانی باید با وزارت کشور پیگیری کند تا واگن ها نیز به تدریج تأمین شود تا بعد منتظر واگن نمانیم و همزمان بعد از اتمام ریل گذاری از آن استفاده کنیم.



وی افزود: با شرکت های خارجی مثل چینی ها مذاکراتی برای خط دو انجام شده که اداره حقوقی شهرداری نیز آن را پیگیری و بررسی می کند. دغدغه اصلی و تمرکز ما روی فاز اول خط یک و بعد هم ادامه فازهای بعدی که به سمت فلکه ساعت می رود که انتظار داریم تونل دوم هم به تدریج حفر تا این کار به سرانجام برسد.



شریعتی با بیان اینکه تأمین اعتبار این پروژه از محل فاینانس خارجی است و فعلا اعتبارات خوبی جذب شده و بعد در صورت نیاز از محل های دیگر استفاده می کنیم، گفت: پیمانکار قبلا قرارهایی با ما گذاشته ولی یک مقداری خلف وعده کرد ولی امیدوارم تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده فاز اول خط یک به بهره برداری برسد.



استاندار خوزستان در واکنش به اینکه چرا سایر استان ها اینقدر زودتر از اهواز پروژه قطار شهری را تجربه کرده اند، گفت: اینطور که به من گزارش دادند همه جا یک تونل و در اهواز دو تونل است و از طرف دیگر به هر حال شرایط اهواز، آب و هوا، زیرزمینی، بافت خاک و غیره کاملا متفاوت با سایر نقاط است اما همه اینها دلیل نمی شود که کم کاری احتمالی کیسون را پشت گوش بندازیم.



شریعتی عنوان کرد: باید تمرکز را روی پروژه قطار شهری بگذاریم تا بیش از این طول نکشد؛ واقعا برای آن وقت گذاشتم و معاون عمرانی استانداری، قائم مقام شهرداری و مدیرعامل قطار شهری اهواز به صورت جدی پیگیر هستند.



وی افزود: پیگیری های مجدانه ای انجام و رئیس سازمان برنامه ریزی کشور را نیز برای بازدید آوردم که در نهایت با تمام این تلاش ها بالاخره یخ های این پروژه آب شد وگرنه با این اختلافات شدید و بحث های مطرح کسی فکر نمی کرد که به حرکت دربیاید.



شریعتی در واکنش به اینکه چه اصراری هست که حتما پروژه توسط شرکت کیسون انجام شود و چرا از تجربیات موفق سایر نقاط کشور بهره مند نمی شوند، تأکید کرد: اصرار بر اینکه پروژه دست کسی باشد یا نباشد اصلا نداریم ولی مسائل مهندسی و قرادادهای فنی برای ادامه یا خلع پیمانکار یک سری تمهیدات، بروکراسی های اداری، حقوقی و قانونی دارد؛ به همین علت است که در وقت مقتضی تصمیم لازم را می گیریم.



وی گفت: مسئول مدیریت افرادی که قبل از من منصوب شدند، نیستم ولی در زمان حال به شخصه برای کار مردم مراعات هیچ کسی را نمی کنم چون حق این را ندارم که حقوق مردم را ضایع کنم. تاکنون نیز در جلسات مراعات هیچ کسی را نداشتم و اولویت های مردم و منافع آنها را فقط درنظر می گیرم.



استاندار خوزستان در واکنش به اینکه کارگران شرکت قطار شهری اهواز یک سال است حقوق دریافت نکردند، گفت: برای دریافت حقوق خود باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکایت لازم را ارائه دهند و بعد از طی مراحل قانونی می توان راجع به آنها تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.