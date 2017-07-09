به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در پایان سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اعلام کرد: جلسه امروز به مناسبت افتتاح باغ کتاب در این محل برگزار شد.

وی تصریح کرد: باغ کتاب یک مجموعه فرهنگی فاخر محسوب می‌شود و برنامه‌های متعددی در این مجموعه پیش بینی شده است.

چمران با بیان اینکه مجموعه باغ کتاب یک مجموعه بی نظیر در خاورمیانه محسوب می‌شود، گفت: نظیر این مجموعه را در کشورهای اروپایی می‌توان جست که البته آن مجموعه‌ها نیز با این وسعت و تنوع نیستند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: قطعاً باغ کتاب کمک شایانی به افزایش سرانه مطالعه و کتاب خوانی خواهد داشت و انشاالله مردم به بهترین وجه از این مجموعه استفاده کنند.

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به دسترسی شهروندان به این مجموعه و همچنین سایر مجموعه‌های تپه‌های عباس‌آباد گفت: تمهیدات لازم برای این موضوع پیش بینی شده است و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

وی در پایان از برنامه‌ریزی مجموعه مدیریت شهری برای فضای سبز و دریاچه مجاور باغ کتاب اشاره کرد و گفت: در این زمینه تمهیداتی برای این مجموعه اندیشیده شده است.