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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۴۸

سرپرست هیئت کونگ‌فوی شهرستان بجنورد:

نمایندگان خراسان شمالی در رقابت‌های کونگ‌فو ۴ مدال طلا کسب کردند

نمایندگان خراسان شمالی در رقابت‌های کونگ‌فو ۴ مدال طلا کسب کردند

بجنورد- سرپرست هیئت کونگ‌فوی شهرستان بجنورد از کسب چهار مدال طلا توسط نمایندگان خراسان شمالی در رقابت‌های کشوری کونگ‌فو خبر داد.

سعید کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه رقابت‌های کشوری کونگ‌فو در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در این رقابت‌ها پنج نماینده از خراسان شمالی اعزام شد و چهار نماینده توانستند مدال طلا کسب کنند.

کوهستانی افزود: در وزن منفی ۵۱ کیلوگرم مهدی الهی در رده سنی نوجوانان، در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم علی کوهستانی در رده سنی نوجوانان، در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم حامد قربانی در رده سنی جوانان و در وزن منفی ۶۸ کیلوگرم محمد جعفری در رده سنی جوانان توانستند افتخارآفرین باشند.

وی تصریح کرد: پیمان رضایی مربیگری و سرپرستی این تیم را بر عهده داشت و مسابقات در چهار رده سنی پیگیری شد.

سرپرست هیئت کونگ‌فوی شهرستان بجنورد همچنین از برگزاری هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی کونگ‌فو آزاد خبر داد.

کوهستانی گفت: این رقابت‌ها به مناسبت دهه کرامت ۶ مردادماه امسال در بجنورد برگزار می‌شود.

کد مطلب 4025478

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