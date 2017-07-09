خط و نشان اردوغان برای توافقنامه پاریس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در پایان نشست گروه ۲۰ به نظر می‌رسید ۱۹ عضو به صورت یکپارچه مخالفت خود با خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس را به نمایش گذاشته‌اند اما تازه‌ترین اظهارات «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به تردیدهایی در این زمینه دامن زده است.

رئیس جمهوری ترکیه پس از نشست سران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان (G20) در هامبورگ آلمان اجرای پیمان اقلیمی پاریس در کشورش را مشروط به اجرای تعهداتی دانست.

اردوغان گفت که به صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه اطلاع داده که پارلمان ترکیه پیمان اقلیمی پاریس را تصویب نخواهد کرد مگر اینکه وعده‌هایی که به آنکارا داده شده‌اند عملی شوند.

به گفته‌ اردوغان، فرانسه در هنگام امضای پیمان اقلیمی پاریس به ترکیه وعده داده هزینه‌های آنکارا برای اجرای این پیمان را جبران کند.

موضع گیری جدید اردوغان در تضاد با بیانیه پایانی نشست گروه ۲۰ در هامبورگ است؛ بیانیه‌ای که در آن ۱۹ اقتصاد بزرگ جهان – اعضای گروه ۲۰ بجز آمریکا – از جمله ترکیه تعهد کردند پیمان اقلیمی پاریس را به سرعت اجرایی کنند. با این حساب مشخص نیست ۱۸ کشور دیگر هم در عمل به تعهدات خود در قبال توافق‌نامه پاریس پایبند باشند.

اردوغان می‌گوید برخی دیگر از کشورهای عضو گروه ۲۰ هم با پیمان اقلیمی پاریس مشکل دارند و حمایت همه‌جانبه‌ خود از آن را تکرار نخواهند کرد.

پیمان اقلیمی پاریس روز ۱۲ دسامبر ۲۰۱۵ در کنفرانس اقلیمی ملل متحد در پایتخت فرانسه تصویب شد.

بجز سوریه، نیکاراگوئه و آمریکا همه کشورهای جهان این پیمان را به رسمیت می‌شناسند. هدف پیمان اقلیمی پاریس، کاهش سرعت گرمایش زمین از طریق کاهش ۳۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ است.