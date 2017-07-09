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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی:

۹۳ درصد جمعیت شهری خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

۹۳ درصد جمعیت شهری خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند

بیرجند- مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۹۳ درصد خانوار شهری استان شامل ۲۱ شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دشتی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی و پوشش جامع مناطق مختلف شهری و روستایی استان تاکنون بیش از چهار هزار و ۴۰۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع در استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: از این میزان شبکه اجرا شده، بیش از دو هزار و ۳۰۰ کیلومتر آن متعلق به شبکه تغذیه و توزیع شهری است.

دشتی با بیان اینکه در حال حاضر ۹۳ درصد خانوار شهری استان شامل ۲۱ شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، افزود:  امید است با اتمام پروژه های مربوط، شاهد تکمیل گازرسانی در بخش شهری خراسان جنوبی باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با بیان اینکه۲۵۰ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع شهری جدید در سطح استان در دست اجرا است، اظهار کرد: با بهره برداری از این طرح ها، شش درصد به جمعیت شهری برخوردار اضافه می شود.

وی ادامه داد: همچنین با افتتاح این طرح ها، میزان بهره مندی جمعیت شهری خراسان جنوبی از نعمت گاز طبیعی به  ۹۹ درصد خواهد رسید.

کد مطلب 4025551

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