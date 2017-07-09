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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۶

رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه یک تهران:

۲۷ ایستگاه سلامت در محلات شمال تهران برپا شد

۲۷ ایستگاه سلامت در محلات شمال تهران برپا شد

شمیرانات- رئیس اداره سلامت شهرداری منطقه یک تهران از برپایی ۲۷ ایستگاه سلامت در هفته ملی بدون دخانیات در محلات شمال تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سودابه سوداگر صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام برپایی ۲۷ ایستگاه سلامت در هفته ملی بدون دخانیات در محلات شمال تهران، اظهار داشت: به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات و به منظور آگاهی بخشی به شهروندان نسبت به خطرات و عوارض اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی استعمال دخانیات، اداره سلامت شهرداری منطقه یک تهران برنامه های متنوعی طرح ریزی کرد.

وی افزود: این اداره با جلب مشارکت های بین بخشی، همایش مردمی بررسی علل گرایش به مصرف دخانیات و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را با حضور ۲۰۰ نفر از اعضای کانون های پیشگیری از دخانیات ،کانون جوانان و اعضای خانه شهریاران جوان محلات ۲۷ گانه و همچنین کارگاه علمی تخصصی پیشگیری از استعمال دخانیات را با حضور ۷۵ نفر از کارشناسان سلامت و مربیان آموزشی منطقه و سازمان های همکار برگزار کرد.

سوداگر افزود : در این هفته برنامه های آموزشی و ترویجی متنوع به منظور فرهنگ سازی جهت کاهش مصرف دخانیات در ایستگاه های مترو شهرک قائم (عج)، مراکز خرید، میادین میوه و تره بار و بوستان های بدون دخانیات منطقه برگزار و ۳۰۰ نفر از شهروندان از خدماتی چون غربال گری قند و فشار خون و مشاوره روانشناسی ، پزشکی و تغذیه بهره مند شدند.

رئیس اداره سلامت  شهرداری منطقه یک تهران اضافه کرد:  علاوه بر همایش و کارگاه منطقه ای، ۸۷ کارگاه آموزشی، ۴۵ مورد غربال گری قند و فشار خون، نصب بنر و پوستر، توزیع بروشور، کتاب و لوح های فشرده آموزشی به تعداد ۲ هزار عدد ، ۴۸ مورد مشاوره شامل مشاوره پزشکی، روانشناسی، تغذیه و ... ، ۱۵ مورد اقدامات نمادینی چون پیاده روی خانوادگی، جمع کردن ته سیگار از معابر، دفن نمادین سیگار، برگزاری مسابقه ، تور و تقدیر و تشکر از فعالین حوزه پیشگیری از استعمال دخانیات در سطح محلات ۲۷ گانه منطقه توسط خانه های سلامت و با همکاری دبیران محله ای کانون پیشگیری از دخانیات برگزار شد.

کد مطلب 4025561

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