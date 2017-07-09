ردپای متهمان کرسنت درقرارداد توتال/آقای روحانی خود را مدیون نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در نطق میان دستور با اشاره به انعقاد اخیر میان وزارت نفت و شرکت توتال فرانسه اظهار داشت: از وزیر نفت می خواهم مفاد قرارداد با توتال را به طور شفاف اعلام کند.

وی تصریح کرد: آنچه ابهامات زیادی در این رابطه ایجاد کرده این است که هم طرف خارجی یک شرکت بدعهد و رشوه دهنده و خائن به منافع ملت ایران است و هم طرف های ایرانی پیگیر در مذاکرات و قرارداد در محاکم قضایی به دلیل فساد امضای قرارداد کرسنت محکوم شدند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: کارشناسان نفتی این قرارداد را مساوی بازگشت به دوره قبل از ملی شدن صنعت نفت می دانند که بر این اساس لازم است دولت محترم شفاف سازی کنند.

حاجی دلیگانی اظهار داشت: از سپاه مقتدر که با حمله موشکی به مواضع داعش مردم عزیز ایران اسلامی را سرافراز کردند و نیز از اقدامات سازندگانی آنان در همه دوره ها و دولت ها تشکر می کنم.

وی همچنین با انتقاد از عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی عنوان کرد: از رئیس جمهور محترم می خواهم نسبت به ابلاغ این قانون اقدام کند؛ اقشار مختلف مردم چشم انتظار ابلاغ احکام این قانون هستند، بنابراین آقای روحانی خودتان را مدیون نکنید.