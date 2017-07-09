مستند پرتره مدیر دوبلاژ «فرار از زندان» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از «دنیای دیروز من» مستند پرتره محمود قنبری مدیر دوبلاژ باسابقه و پاسداشت وی، شنبه ۱۷ تیرماه با حضور سیدسلیم غفوری مدیر شبکه مستند و تنی چند از بزرگان هنر دوبله، در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد.

در بخشی از این مراسم، قنبری در سخنانی گفت: طی مراحل ساخت این مستند آقای توکلی را خیلی اذیت کردم به ویژه که کمر درد شدیدی داشتم.

مردم دوست دارند بدانند چه کسی جای شخصیت های مطرح حرف می زند

مدیر دوبلاژ سریال «فرار از زندان» با اشاره به جذابیت بسیار دوبله در بین مردم، یادآور شد: مردم علاقه دارند که بدانند چه کسانی به جای شخصیت‌های مطرح فیلم‌ها و سریال‌ها صحبت می کنند. استقبال از مسابقه «جادوی صدا» با اجرای افشین زی نوری ناشی از همین موضوع بود. یا برنامه دیگری مربوط به این حوزه با اجرای منوچهر والی‌زاده، برای مخاطبان بسیار جذاب است. بنابراین جا دارد تقاضا ‌کنم مستندهای دیگر همکارانم در عرصه دوبله، زمان بیشتری داشته باشند.

سیدسلیم غفوری مدیر شبکه مستند نیز در این مراسم، با بیان اینکه خوشحالم امروز بار دیگر در خدمت عزیزان هستیم، اظهار کرد: خوشبختانه راهی که در امتداد تولید مستندات در راستای ارج نهادن به پیشکسوتان دوبله آغاز کرده ایم، همچنان ادامه دارد. گرچه شاید آغاز این حرکت قدری دیرهنگام بود اما امیدوارم بتوانیم همین حرکت را به خوبی ادامه دهیم.

تولید مجموعه ای درباره تاریخ و ناگفته های هنر دوبله در ایران

غفوری در پایان عنوان کرد: امیدوارم با تدابیری بتوانیم برخی از این مستندها را در دو یا سه قسمت بسازیم. ضمن اینکه می شود برای تولید یک مجموعه درباره تاریخ دوبله در ایران برنامه ریزی کرد و از راش هایی که در این مستندها، مورد استفاده قرار نگرفته اند، در آن مجموعه بهره برد و تمامی ناگفته ها را بیان کرد.

همچنین ابوالفضل توکلی کارگردان این مستند در سخنانی گفت: ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که اولین فیلم در حوزه دوبله با نام «آقا جلال و مستر رابرت» که پرتره ای از استاد جلال مقامی بود، رونمایی شد. آن زمان بنا شد ۱۰ مستند دیگر هم در این حوزه تولید کنیم و در ادامه سراغ چهره های شاخصی چون ایرج رضایی، ناصر ممدوح و غلامعلی افشاریه رفتیم و حالا این پنجمین مستندی است که آن را رونمایی می کنیم.

وی با تشکر از یاری گروه تولید خود و مدیران و همکاران شبکه مستند طی یک سال اخیر، استاد قنبری را یکی از افراد برجسته در عرصه دوبله خواند که فعالیت هنری او به تماشای فیلم‌های خارجی با دوبله خوب منجر شده و او عاشقانه ساخت مستند درباره این چهره ها را ادامه می دهد.

در ادامه این مراسم پس از تقدیم لوح تقدیر به قنبری و پاسداشت وی، حاضران به تماشای مستند «دنیای دیروز من» نشستند. در پایان، اهالی برجسته دوبله به همراه محمود قنبری بر روی پوستر فیلم یادگاری نوشتند و عکس دسته جمعی گرفته شد.

سیامک اطلسی، منوچهر والی زاده، حمید و امیر منوچهری، شهراد بانکی، اکبر منانی، جواد پزشکیان، تورج مهرزادیان، حبیب ایل بیگی، نگین کیان فر، اصغر مومیوند، علی اصغر رضایی نیک، مجتبی نقی یی مدیر تولید واحد دوبلاژ سیما، محمد علی دیباج، شراره حضرتی، مهتاب نقوی، عباس نباتی، عباس مطمئن زاده مدیر استودیو کوالیما، امیر صالح کسروی، محمد مصطفی زاده مدیر استودیو ساند فیلم، افشین زی نوری، حسین سرآبادانی، کسری کیایی، علیرضا باشکندی، سعید مقدم منش، سحر سهامیان، شایان شامبیاتی، حسین خدادادبیگی، مهدی مینایی مدیر تأمین و پخش شبکه مستند و مهدی توکلی زاده مدیر روابط عمومی معاونت سیما از جمله چهره های حاضر در این مراسم بودند.