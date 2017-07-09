۲۴۰ نماینده مجلس از خدمات اشتغالزایی کمیته امداد تشکر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز خانه ملت بیانیه ۲۴۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تقدیر از ترویج سنت های حسنه و حمایت از محرومان توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) قرائت شد.

در این بیانیه آمده است:

«ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پاس همه تلاش ها از جمله اشتغالزایی و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و برنامه های موثر در جهت ترویج سنت های حسنه اسلامی و افزایش همدلی، از ریاست محترم و اعضای هیات امنا و همه امدادگران خدوم کمیته امداد امام خمینی (ره) این نهاد مقدس که بی شائبه و به قصد قرب الهی و برای شادی کودکان یتیم و خانواده های نیازمند وقت خود را صرف خدمت به محرومان کشور می کنند، سپاسگزاری کرده و دوام خدمت و توفیقات آنها را از خداوند متعال مسئلت می کنیم.»