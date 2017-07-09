به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا مدتی است که درگیر پروسه جذب مارکو وراتی است. اما او اخیرا در مصاحبهای گفته در تیم فوتبال پاری سن ژرمن خوشحال است و برای بازگشت به تمرینات لحظهشماری میکند.
«جوزپ ماریا بارتومئو» رئیس باشگاه بارسلونا، در آخرین اقدام پیامی برای وراتی فرستاده و اعلام کرده که تا آخرین لحظه بسته شدن پنجره نقل و انتقالات منتظر او میماند. این در حالی است که سران پی اس جی هنوز برای مذاکره با بارسا برای فروش بازیکنشان مقاومت میکنند و بارسا هم برای جذب این بازیکن به «ناصر الخلیفی» مالک باشگاه فشار میآورد.
بارتومئو روز شنبه در پیامی مربوط به وراتی گفت: میخواهیم تا ۳۱ آگوست منتظر بمانیم.
رئیس بارسا معتقد است جملات وراتی درباره حضور در پی اس جی از سوی باشگاه برنامهریزی شده بوده است و دلیلش این بوده که مدیر برنامههایش یک روز قبل گفته بود که پاریس برای موکلش زندان شده است.
وراتی خودش دوست دارد در بارسا بازی کند و هرکاری از دستش بر بیاید انجام میدهد تا باشگاه را برای مذاکره با سران بارسا متقاعد کند.
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