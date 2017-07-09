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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۲۸

رئیس بارسلونا: تا آخرین لحظه منتظر «وراتی» می‎مانیم

رئیس بارسلونا: تا آخرین لحظه منتظر «وراتی» می‎مانیم

بعد از صحبت‎های جنجالی «وراتی» درباره علاقه به ماندن در تیم پاری‌سن‌ژرمن، رئیس بارسا مدعی شده تا آخرین لحظه بسته شدن پنجره نقل و انتقالات منتظر او خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا مدتی است که درگیر پروسه جذب مارکو وراتی است. اما او اخیرا در مصاحبه‎ای گفته در تیم فوتبال پاری سن ژرمن خوشحال است و برای بازگشت به تمرینات لحظه‎‏شماری می‎کند.

«جوزپ ماریا بارتومئو» رئیس باشگاه بارسلونا، در آخرین اقدام پیامی برای وراتی فرستاده و اعلام کرده که تا آخرین لحظه بسته شدن پنجره نقل و انتقالات منتظر او می‎ماند. این در حالی است که سران پی اس جی هنوز برای مذاکره با بارسا برای فروش بازیکنشان مقاومت می‎کنند و بارسا هم برای جذب این بازیکن به «ناصر الخلیفی» مالک باشگاه فشار می‎آورد.

بارتومئو روز شنبه در پیامی مربوط به وراتی گفت: می‏خواهیم تا ۳۱ آگوست منتظر بمانیم.

رئیس بارسا معتقد است جملات وراتی درباره حضور در پی اس جی از سوی باشگاه برنامه‎ریزی شده بوده است و دلیلش این بوده که مدیر برنامه‎هایش یک روز قبل گفته بود که پاریس برای موکلش زندان شده است.

وراتی خودش دوست دارد در بارسا بازی کند و هرکاری از دستش بر بیاید انجام می‎دهد تا باشگاه را برای مذاکره با سران بارسا متقاعد کند.

کد مطلب 4025696

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