به گزارش خبرگزاری مهر، وین رونی کاپیتان سابق تیم ملی انگلیس روز شنبه در زمین تمرینی تیم فوتبال اورتون حضور داشت و احتمالا قرار است به باشگاه دوران نوجوانی‏ اش بازگردد.

«اسکای اسپرتس» مدعی شده که او قرار است به زودی تست پزشکی را در این باشگاه بگذراند. در شرایطی که بر سر قیمت انتقال «روملو لوکاکو» به اورتون توافق شده است، احتمالا دو باشگاه همزمان درباره انتقال رونی هم مذاکره کرده‎اند و قرار است رونی ۳۱ ساله بعد از ۱۳ سال حضور در منچستریونایتد این باشگاه را ترک کند.

رونی بیش از ۵۵۰ بازی برای یونایتد انجام داده و ۲۵۳ گل زده است و بهترین گلزن تاریخ این باشگاه است. اما فصل گذشته او دیگر بازیکن ترکیب ثابت تیم نبود و مورینیو بیشتر او را روی نیمکت می ‏نشاند. این موضوع باعث شد که او جایگاهش در تیم ملی انگلیس را هم از دست بدهد.

یونایتد احتمالا به آمریکا خواهد رفت تا تمرینات پیش فصل را برگزار کند و رونی در این سفر غایب خواهد بود.