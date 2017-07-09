افتتاح نخستین فروشگاه آنلاین محصولات دریایی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم با بهره‌مندی از کادر متخصص و حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف، سعی در بالا بردن سرانه مصرف ماهی و آبزیان در ایران دارد. بدین منظور با انجام پروژه‌های تحقیقاتی به شیوه ای نوین دست یافت که حاصل آن، تازه نگه داشتن ماهی (بدون منجمد کردن) از صید تا سبد مصرف خانوار است.

تیم حرفه‌ای آنلاین ماهی، با روشی علمی و منحصر به فرد، محصولات دریایی را تازه‌تر از هر زمان دیگری به سفره‌های شما می‌آورد.

در نتیجه تحقیقات میدانی که توسط کارشناسان آنلاین ماهی صورت گرفت، مشکلات عمده مصرف ماهی در ایران بدین صورت دسته‌بندی شد:

۱- عدم دسترسی به محصولات تازه و با کیفیت

۲- مشکلات پاک و آماده سازی محصولات دریایی

۳- عدم اطمینان از سلامت این محصولات (با توجه به فسادپذیری بالا)

۴- نبود تنوع کافی در بازار و نداشتن جذابیت کافی برای مصرف مداوم

آنلاین ماهی با سرفصل قرار دادن موارد فوق، با ارائه محصولات متنوع جنوب به صورت کاملا تازه و پاک شده به سلیقه مشتری و به شیوه فروش اینترنتی (که در دسترس عموم مردم است) و همچنین با دارا بودن مجوزها و تائیدیه مراجع قانونی ذیربط، برای مشکلات شمرده شده، راه حل ارائه می‌دهد.

از آنجاکه هدف آنلاین ماهی آشنایی بیشتر هم وطنان عزیزمان با محصولات دریایی جنوب و نحوه طبخ آن است، قسمتی در سایت پیش بینی شده که در آن می‌توانید به روزترین دستورات غذاهای دریایی را دنبال کنید.

آنلاین ماهی در اقدامی خلاقانه، نخستین باشگاه غذاهای دریایی را در ایران راه‌اندازی کرده که در آن به تبادل اطلاعات و داشته‌های افراد حرفه ای و همکار از قبیل سرآشپزها و مدرسین آشپزی، می‌پردازد. اطلاعات با ارزش موجود در این باشگاه به صورت کاملا رایگان در اختیار شما هموطنان گرامی قرار گرفته است. باشد تا گامی کوچک در بالابردن سرانه مصرف ماهی در کشوری که منابع خدادادی در اختیار دارد، برداشته باشیم.

همه ما از فوائد و خواص محصولات دریایی آگاه هستیم. با افتتاح فروشگاه اینترنتی آنلاین ماهی، وقت آن رسیده تا خود و خانواده را از این ماده غذایی با ارزش بهره‌مند کنیم.

با مراجعه به onlinemahi.com محصول مورد نظر خود را از بین محصولات متنوع انتخاب و آنلاین سفارش دهید و به صورت رایگان درب منزل تحویل بگیرید. آنلاین ماهی، حس خوب ماهی تازه صید شده در خانه شماست.