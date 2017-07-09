«ماکرون» از نظامیان عراق در عملیات آزادسازی موصل تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه دقایقی پیش با اعلام یک خبر فوری اعلام کرد که رئیس جمهور فرانسه به تمجید از آزادسازی شهر موصل در عراق از لوث تروریست های وهابی- تکفیری داعش پرداخته است.

بر این اساس، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه از نظامیان عراق به دلیل آزادسازی شهر موصل تمجید کرده است.

لازم به ذکر است، حیدر العبادی که دقایقی قبل برای اعلام رسمی آزاد سازی موصل از لوث وجود داعش وارد این شهر شد اعلام کرد: ما تحقق این پیروزی بزرگ را به همگان تبریک می گوییم.

دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد: حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق به شهر آزاد شده موصل وارد شده است. العبادی به رزمندگان دلیر و ملت عراق تحقق پیروزی بزرگ را تبریک گفت.