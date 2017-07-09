به گزارش خبرنگار مهر، محمد صابریان بعد از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به جمعیت زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی در استان یزد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۸۴۱ هزار نفر در استان یزد یک میلیون و ۵۰ هزار نفری یزد زیر پوشش جمعیت هستند که با این حساب می‌توان گفت بیش از ۸۰ درصد جمعیت استان یزد زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی با ارائه آماری از افراد زیر پوشش بیمه‌های اجباری و اختیاری افزود: در حال حاضر ۱۸۹ هزار بیمه شده اجباری در ۲۲ هزار و ۷۰۰ کارگاه استان یزد مشغول فعالیت هستند و سال گذشته نیز ۳۹ هزار نفر بازنشسته شدند و مستمری بازنشستگی دریافت می کنند.

صابریان مجموع مستمری بگیران از کارافتادگی را نیز ۳ هزار نفر و مستمری فوت شدگان را نیز ۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر اعلام کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان یزد خاطرنشان کرد: مجموع مستمری بگیران استان یزد شامل ۵۵ هزار و ۳۰۰ نفر است و تامین اجتماعی در استان یزد روزانه ۲ میلیارد و ۵۹۱ میلیون تومان در قالب تعهدات کوتاه مدت، تعهدات بلندمدت، بیمه بیکاری و ... برای بیمه شدگان خود هزینه می کند.

وی در مورد ما به التفاوت مستمری بگیران استان یزد نیز بیان کرد: این رقم تا پایان تیرماه سال جاری به آنها پرداخت می شود.

صابریان در مورد میزان مطالبات قطعی از کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی نیز بیان کرد: این میزان اکنون به بالغ بر ۱۹۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۴ افزایش ۲۶ درصدی داشته است.

وی یادآور شد: در استان یزد ۴ هزار و ۵۴ کارگاه درخواست بخشودگی جرائم دادند که ۳ هزار و ۶۶ کارگاه واجد شرایط بخشودگی بودند.

صابریان، مجموع رقم قابل پرداخت این کارگاه‌ها را ۳۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: بالغ بر ۵ میلیارد تومان از این مبلغ بدهی بوده است.