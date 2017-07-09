مهمانان ویژه اما تکراری در اردوی استقلال و پارس جم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و پارس جم جنوبی اردوی آماده سازی خود را در ارمنستان برگزار کرده اند.

سید کاظم سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، محسن مهرعلیزاده رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و بهرام افشارزاده، همراه با تعدادی از اعضای سفارت ایران در ارمنستان، عصر امروز در تمرین استقلال و پارس جنوبی حاضر شدند.

افشارزاده در محل تمرین تیم پارس جنوبی با اعضای کادر فنی و مهدی تارتار سرمربی این تیم دیدار و گفتگو کرد و دقایقی هم با محسن فروزان دروازه بان این تیم صحبت کرد.

مهمانان ویژه تمرین این تیم همچنین به محل تمرین استقلال هم رفتند و با علیرضا منصوریان و کادر سرپرستی این تیم دیدار و گفتگو کردند.