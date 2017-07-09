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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۲۰:۱۱

در اردوی ارمنستان صورت گرفت؛

مهمانان ویژه اما تکراری در اردوی استقلال و پارس جم

مهمانان ویژه اما تکراری در اردوی استقلال و پارس جم

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در محل اردوی این تیم و تیم فوتبال پارس جنوبی در ارمنستان حاضر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال تهران و پارس جم جنوبی اردوی آماده سازی خود را در ارمنستان برگزار کرده اند. 

سید کاظم سجادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، محسن مهرعلیزاده رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و بهرام افشارزاده، همراه با تعدادی از اعضای سفارت ایران در ارمنستان، عصر امروز در تمرین استقلال و پارس جنوبی حاضر شدند.

افشارزاده در محل تمرین تیم پارس جنوبی با اعضای کادر فنی و مهدی تارتار سرمربی این تیم دیدار و گفتگو کرد و دقایقی هم با محسن فروزان دروازه بان این تیم صحبت کرد.

مهمانان ویژه تمرین این تیم همچنین به محل تمرین استقلال هم رفتند و با علیرضا منصوریان و کادر سرپرستی این تیم دیدار و گفتگو کردند.

کد مطلب 4026225
رضا خسروي

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