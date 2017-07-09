سپید رود ۲ سایپا ۲/ دو هزار تماشاگر بازی را به نظاره نشستند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تدارکاتی و دوستانه سپیدرود رشت و سایپای تهران از ساعت ۱۸ روز یک شنبه در زمین چمن دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان برگزار شد.

در این بازی که بیش از دو هزار تماشاگر از نزدیک آن را تماشا کردند، دو تیم با ترکیب اصلی خود حضور داشته و در نهایت با نتیجه ۲-۲ به پایان رسید.

در نیمه اول سپیدرود روی حرکات تاکتیکی با دو گل میعاد یزدانی و محمد لطفی به برتری دست یافت و در نیمه دوم این سایپای تهران بود که توانست از روی ارسال کرنر توسط علی یاری و در ادامه با گلزنی محمد عباس زاده، بازی را به تساوی بکشاند.

سپیدرودی ها از ابتدای شروع نیمه دوم دست به تعویض های پیاپی زدند و هر یازده بازیکن اولیه خود را تغییر دادند، در مقابل سایپا با کمترین تعویض و با همان ترکیب اولیه و بازیکنان اصلی خود بازی را به پایان برد.

در دقایقی از بازی سوت ها و تصمیمات مشکوک به اشتباه داور باعث اعتراض هر دو تیم شد و در این بین به نظر چند پنالتی به سود سپیدرود گرفته نشد که اعتراض حاضرین را در پی داشت.