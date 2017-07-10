پنج عنوان کتاب کردی از سه نویسنده کردستانی رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی پنج کتاب از سه نویسنده کردستانی شامگاه یک شنبه در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی سنندج برگزار شد.

هیرو، ماسی و پشیله اثر له‌ولاو صالحی، پینوکیو و سه‌فه‌ره کانی گالیفر به ترتیب نوشته و ترجمه انور ناصری، ماسیخوره‌ی داوباز و دیارییه کان دایه نوشته شیلان گیلانی از آثاری بود که در این مراسم رونمایی شد.

بخش ممیزی اداره فرهنگ و ارشاد انگیزه را از نویسندگان گرفته است

عدنان برزنجی در این آیین گفت: جای بسی تاسف است که در آیین رونمایی از چنین کتاب های جمعیت اندکی جمع می شوند و این نشان می دهد که در این زمینه ضعیف کار شده است.

مدرسی زبان کردی و فعال ادبی اظهار داشت: زن ها می توانستند در خانه بنیشینند و خانه داری بکنند اما جای خوشحالی است که بانوان ما تنها آرزوی شوهر کردن را در ذهن ندارند و در کنار خانه داری و فعالیت شغلی به چاپ کتب ارزشمندی در حوزه کودکان می پردازند.

وی با بیان اینکه جامعه از زنان الگو می گیرد، افزود: اگر زن ها در خانواده قوی و قدرتمند باشند و فرزندانی خوب را تربیت کنند جامعه نیز قطعاً به سمت و سوی خوبی خواهد رفت.

برزنجی گفت: نوشتن کتاب کودکان کار هر کسی نیست و مطالعه زیادی در این زمینه می خواهد اما زنان به دلیل اینکه با فرزندان خود سر و کار دارند قطعا می توانند بهتر با کودکان ارتباط برقرار و خواسته های آنان را درک کنند.

مدرسی زبان کردی و فعال ادبی اظهار داشت: بنده معتقدم تا در نوشتن قدرتمند نشده نباید تصمیم به نوشتن کتاب کرد اما نباید قلم ها شکسته شود و هیچ اثری نوشته نشود نویسندگان باید این جرعت را به خود بدهند بنویسند تا بتوانند آثار قرتمندی تولید کنند.

وی در پایان از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان انتقاد کرد و گفت: بخش ممیزی این اداره بسیار کار را برای همکاران سخت کرده و انگیزه را از آنها گرفته است و امید است که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جلو فعالیت نویسندگان سنگ اندازی نکند.

کار در حوزه کودکان آسان نیست

سروه مجیدی نیز در این آیین گفت: در جهان امروز بسیار به ادبیات کودکان توجه می شود و نوشتن در این حوزه اصلا کار آسانی نیست.

این فعال ادبی اظهار داشت: در ادبیات کودکان باید به روانشناسی آنها توجه کرد و نویسنده تمام حقایق دنیا را لمس کرده باشد تا بتواند از طریق نوشته آنها را به کودکان انتقال دهد.

وی افزود: کتاب هایی که ترجمه می شود باید بر اساس فرهنگ و عرف آن منطقه باشد که در کتاب های آقای ناصری به آن اشاره شده و نام بازی ها و غذا های قدیمی در آین کتاب بسیار آمده است.

کتاب شعر برای کودکان کار، طلاق و بیماری های خاص نوشته شود

محترم خسروی نیز که از فعالان ادبی کردستان است در این مراسم گفت: آینده هر کشور در گرو تربیت کودکان است و خانواده به عنوان اولین مکان آموزشی در تربیت و خلق و خو گرفتن کودکان نقش موثری را دارد.

وی افزود: جامعه بشری هرچه جلو می رود به افراد توانمند و خود ساخته نیازمند است که باید بزرگان جامعه در کنار خانواده این افراد را بسازند که چاپ کتاب یکی از این راهکار ها است.

خسروی گفت: کودکان همیشه تشنه دانستن، دیدن و شنیدن هستند که باید این تشنگی را با محتویات درست و اساسی سیراب کنیم.

این فعال ادبی با بیان اینکه شعر کودکان باید ریتمیک و احساسی باشد، عنوان کرد: شاعران حوزه کودکان باید بسیار با این افراد آشنا باشند و نیازمندی های آنان را درک کنند تا بتوانند اثر خوبی را بنویسند.

وی افزود: بسیار خوب است که نه تنها برای کودکان عادی کتاب نوشته شود بلکه برای کودکان کار و طلاق و بچه هایی که دچار بیماری های خاص شده اند نوشته شود اما این کتاب های در باب نصیحت و ترحم نباشد.

خسروی گفت: امید که توجه به کتاب و کتاب خوانی در جامعه تقویت شود تا نویسندگان از نوشتن دلسرد نشوند و شاهد پیشرفت در تمام حوزه های نوشتن باشیم.

گفتنی است، مرکز مطالعات کردستان شناسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان به مناسبت روز جهانی ادبیات کودک و نوجوان این مراسم را برگزار کرده بود.