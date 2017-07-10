شرایط ورزشکاران دوپینگی، دوتابعیتی ولژیونر برای کمیسیون ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات کمیسیون ورزشکاران یکی از مهمترین برنامه های پیش روی کمیته ملی المپیک است که نتیجه آن حتی در انتخابات این کمیته هم تاثیرگذار خواهد بود از این حیث که ٦ نفر از اعضای کمیسیون ورزشکاران برای مجمع کمیته ملی المپیک حق رای خواهند گرفت.

این موضوع یعنی ورود ۶ نفر از اعضای کمیسیون ورزشکاران به مجمع کمیته ملی المپیک یکی از مواردی است که در اساسنامه جدید این کمیسیون قید شده است. این اساسنامه تائیدیه کمیته بین المللی المپیک (IOC) را دارد و قرار است انتخابات ٢٠ مهر ماه هم بر اساس آن برگزار شود.

طبق اساسنامه جدید کمیسیون ورزشکاران که البته برخی بندهای آن بر اساس نظرات اصلاحی IOC باید تا پیش از انتخابات پیش رو اصلاح شود، ١٥ کرسی برای این کمیسیون تعریف شده است. قاعدتا «ورزشکار بودن» برای گرفتن هر یک از این کرسی ها، رکن اصلی است اما "آیا صرف ورزشکار بودن برای حضور در انتخابات و گرفتن رای مجمع کافی است؟"

البته در مورد بندهای اساسنامه کمیسیون ورزشکاران هیچ اطلاع رسانی نشده است اما آنچه مسلم است ورزشکاران فعال در رشته های المپیکی و آسیایی می توانند کاندیدای انتخابات کمیسیون ورزشکاران شوند ضمن اینکه بیشتر از سه دوره المپیک نباید از عمر ورزش قهرمانی و حرفه ای آنها گذشته باشد. دیگر اینکه ورزشکاران باید مورد تائید فدراسیون خود و مسئولانش باشند و در واقع از طریق آنها برای شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا اعلام آمادگی کنند.

اینکه معرفی ورزشکاران کاندیدا برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران باید از طریق فدراسیون ها انجام شود، موضوعی است که کمیته بین المللی المپیک تاکید ویژه ای روی آن دارد و بر همین اساس در اساسنامه جدید هم لحاظ شده است. به هرحال مسئولان فدراسیون ها بیشتر از هر فرد دیگری حتی مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در جریان وضعیت قهرمانان خود هستند بنابراین برای انتخابات کمیسیون ورزشکاران و معرفی کاندیداهای آن، باید روسای فدراسیون ها و نظرات آنها اعتماد شود.

تکلیف بازیکنانی که با فدراسیون خود مشکل دارند، چیست؟

اما در این میان «تکلیف ورزشکارانی که به هر دلیل درست یا نادرست با فدراسیون خود در تضاد هستند، چیست؟»، نمونه این دست ورزشکاران در ورزش کشورمان کم نیستند. نام بردن از آنها در این گزارش نمی گنجد اما همه به یاد دارند، بودند و هستند ورزشکارانی که به خاطر همین مشکلات از حضور در انتخابات بازماندند، از ترکیب تیم ملی دور شدند، تمرینات انفرادی را به جای تمرین گروهی انتخاب کردند، اعزام های تاثیرگذار را از دست دادند و ... تکلیف این ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران با توجه به اینکه باید برای اعلام کاندیداتوری از کانال فدراسیون بگذرند، چه می شود؟ آیا مسئولان فدراسیون در این مورد نگاه بی طرف و عادلانه خواهند داشت؟ آیا ورزشکار مورد نظر با اشراف به اساسنامه و با جود اختلافات موجود از راه قانونی اقدام به اعلام آمادگی می کند یا اینکه اصلا انتخابات کمیسیون ورزشکاران میدانی می شود برای اقدامات خودسرانه و آغاز حاشیه های جدید؟

قطعا این موضوع از نگاه مسئولان تصمیم گیرنده در کمیته ملی المپیک دور نمانده است؛ خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده که اعضای هیات اجرایی در نشست شنبه خود بررسی هایی در این زمینه داشته اند. به طور کلی و با توجه به تاکید IOC بر معرفی ورزشکار از طریق فدارسیون، «تعامل» مبنای کار و تصمیم گیری در این زمینه عنوان شده است که البته جا دارد مسئولان برای جلوگیری از هر گونه سوءتفاهم و تضییع حق، خیلی دقیقتر این موضوع را مورد توجه قرار دهند.

بررسی وضعیت بازیکنان دوپینگی، لژیونر و دوتابعیتی

به گزارش مهر، دسته بندی ورزشکاران برای حضور در انتخابات مهم کمیسیون ورزشکاران اما به همین جا - یعنی ورزشکاران مورد تائید فدراسیون و ورزشکارانی که به هر دلیل با فدراسیون خود مشکل دارند - ختم نمی شود. در میان ورزشکاران هستند افرادی که به خاطر برخی مسائل و شرایط خاصی که دارند، برای حضورشان در انتخابات ۲۰ مهرماه به عنوان عضو مجمع یا کاندیدا علامت سوال ایجاد شده است؟ مثلا ورزشکارانی در رشته المپیکی فعالیت دارند و بعضا مدال این رویداد را هم در اختیار دارند اما دوپینگی هستند! قاعدتا پاسخ هر مسئولی در مورد این دسته ورزشکاران منفی است چون ارتکاب به دوپینگ بزرگترین تخلف ورزشی است و فردی که متخلف است، قانونا جایی در ورزش ندارد که اگر غیر از این بود برای ورزشکار دوپینگی محرومیت چندساله از هر گونه فعالیت در نظر گرفته نمی شد.

علاوه بر این، هستند ورزشکارانی که دو تابعیتی هستند، دو پاسپورت دارند و یا حتی به عنوان لژیونر در کشوری دیگر فعالیت دارند. آیا این دسته ورزشکاران مجاز به حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک هستند؟

ظاهرا اساسنامه کمیسیون ورزشکاران بند و تبصره ای ویژه برای این دسته ورزشکاران ندارد اما قطعا نادیده گرفتن این مسئله، برگزاری اولین انتخابات کمیسیون ورزشکاران را تحت الشعاع قرار داده و آن را با حاشیه و اعتراضات زیادی همراه خواهد کرد. برای جلوگیری از این تبعات کمیته ملی المپیک چه راهکارهایی خواهد اندیشید؟

کیومرث هاشمی: دستورالعمل لازم را تهیه می کنیم

رئیس کمیته ملی المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر به این پرسش اینگونه پاسخ داد: تا زمان برگزاری انتخابات کمیسیون ورزشکاران زمان داریم و قطعا در این فاصله تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و قانونی انتخابات اندیشیده خواهد شد.

وی تصریح کرد: مبنای کار این است با لحاظ کردن اساسنامه مصوب، دستور العملی برای انتخابات پیش رو تهیه شود و در آن خیلی از موارد و از جمله مواردی که شما به آن اشاره کردید را قید کنیم تا بر اساس آن کاندیداهای انتخابات مشخص و مجمع برگزار شود.

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: البته تعداد ورزشکاران با شرایطی که مد نظر دارید، خیلی زیاد نیستند. ورزشکاران دوپینگی که تکلیف شان مشخص است. تعداد ورزشکاران دوتابعیتی و لژیونر که طبق اساسنامه حائز شرایط حضور در انتخابات هستند هم محدود است. قطعا در زمان لازم و در دستورالعملی که تهیه آن برای انتخابات در دستور کار قرار گرفته است، این موارد را مورد بررسی قرار داده و نتیجه آن را لحاظ خواهیم کرد.

رئیس کمیته ملی المپیک با تاکید بر اهمیت جایگاه کمیسیون ورزشکاران و تاثیراتی که فعالیت این کمیته می تواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: انتخابات کمیسیون ورزشکاران یکی از مهمترین برنامه های کمیته ملی المپیک برای سال جاری بود. به همین دلیل از چندماه پیش با رایزنی با فدراسیون ها و بر اساس اساسنامه موجود، در مورد تعداد ورزشکاران حائز شرایط حضور در انتخابات و کاندیدا شدن، بررسی های انجام دادیم و به رقم هایی هم رسیدیم که احتمال تغییر آنها زیاد است اما آنچه مسلم است افرادی که می توانند کاندید شوند، می توانند حق رای داشته باشند اما افرادی که حق رای دارند، لزوما نمی توانند کاندیدا هم باشند.