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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

گوشی چینی با ۲ دوربین سلفی به بازار می آید

گوشی چینی با ۲ دوربین سلفی به بازار می آید

شرکت چینی تولید کننده موبایل، تلفن هوشمندی با دو دوربین سلفی ۲۰ و ۵ مگاپیکسلی ساخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت چینی تولیدکننده موبایل در هفته جاری از دو موبایل  X۹s و X۹Plus   رونمایی کرد.

هردوی این تلفن های هوشمند نسخه ارتقا یافته دستگاه X۹ بودند. این مدل ها دارای باتری بزرگتر و بدنه ای عریض تر هستند که سیستم عامل آنها اندروید نوقا است.

همچنین مانند نسخه های قدیمی موبایل های این برند، دارای دو دوربین سلفی هستند.

مشخصات داخلی و فنی دو موبایل مذکور تغییر چندانی نکرده است. مشخصات X۹Plus که با قیمت ۴۴۰ دلار عرضه شده، عبارت است از: باتری ۴۰۱۵ میلی آمپری، اندروید نوقا، صفحه نمایش ۵.۸۵ اینچی فول اچی دی AMOLED، دوربین پشتی ۱۶ مگاپیکسلی و دوربین های ۲۰ و ۵ مگاپیکسلی جلویی، حسگر اثرانگشت، ۴ گیگابایت RAM و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی.  تلفن های هوشمند X۹ نیز دارای ویژگی های مشابه اما صفحه نمایش وباتری کوچکتر هستند.

علاوه بر ویوو شرکت های دیگر مانند ال جی و Oppo و آلکاتل نیز دستگاه هایی با دو دوربین جلویی ساخته اند اما از آن برای ثبت تصاویر «واید شات» استفاده می شود.

کد مطلب 4026546

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