مهدی طارمی در پرسپولیس ماندنی شد/ تلاش برای اضافه شدن به اردو

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی که هنوز نتوانسته بود مبلغ مورد نظر باشگاه پرسپولیس را برای دریافت رضایتنامه اش پرداخت کند تصمیمش را برای ماندن در این تیم گرفت. مهاجم ملی پوش پرسپولیس اصرار زیادی داشت تا در فصل منتهی به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه لژیونر شود و خودش را به فوتبال اروپا معرفی کند.

همین موضوع باعث شد به هر دری بزند تا بتواند مبلغ مد نظر باشگاه را تامین کند. طارمی در ابتدا تصمیم داشت مبلغ رضایتنامه اش را کاهش دهد. رفت و آمدهای پیاپی این بازیکن به باشگاه پرسپولیس ثمره ای در بر نداشت تا طارمی را مجبور به فراهم کردن این رقم کند. باشگاه حتی حاضر نشد رضایتنامه طارمی را با چندین چک بدهد و اعلام کرد این پول را نقدی می خواهد.

او که چند دوست متمول دارد تمام تلاش خود را کرد تا یک میلیون یورو را تا ظهر پنج شنبه گذشته آماده کند اما باز هم نتوانست این پول را فراهم کند تا همه چیز به این هفته کشیده شود.

مدیر برنامه های طارمی ظهر یکشنبه برای پیگیری مسایل مالیاتی حسین ماهینی به باشگاه پرسپولیس رفته بود گپ و گفت ویژه ای درباره مهاجم گلزن پرسپولیس هم داشت. طاهری به وی اعلام کرد حاضر نیست به هیچ وجه مبلغ رضایتنامه را کاهش دهد و اگر این بازیکن نتواند ظرف یکی دو روز آینده تکلیف را روشن کند به کمیته انضباطی خواهد رفت تا بابت دیرکرد خود برای حضور در تمرینات جریمه شود.

پس از آنکه باشگاه از موضع خود کوتاه نیامد در نهایت مهدی طارمی صبح امروز دوشنبه تصمیم نهایی خود را گرفت و در پرسپولیس ماندگار شد.

پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر ماندن مهدی طارمی در پرسپولیس را تایید کرد.

در صورتیکه طارمی بتواند ویزای سفر به اوکراین را امروز دریافت کند تا پایان شب راهی این کشور خواهد شد و در غیر این صورت روز سه شنبه به اردوی سرخپوشان در اوکراین اضافه خواهد شد.