خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-مهدی محمدی: با توجه به کم‌آبی، افت سفره‌های زیرزمینی و تغییرات اقلیمی گذر از کشاورزی سنتی و پرمصرف به سمت شیوه‌های نوین و مدیریت‌شده نه یک انتخاب مقطعی بلکه ضرورتی بنیادین برای حفظ امنیت غذایی به شمار می‌رود.

شهرستان رزن به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید محصولات کشاورزی در استان همدان با تمرکز بر گسترش کشت‌های متراکم و کنترل‌شده زمینه را برای جهش در بهره‌وری منابع و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی فراهم کرده است و در این راستا کشت گلخانه‌ای به عنوان الگویی پیشرفته از مدیریت منابع علاوه بر کاهش چشمگیر مصرف آب در مقایسه با کشت‌های سنتی روباز امکان کنترل دما، رطوبت و آفات را فراهم کرده و میزان عملکرد در واحد سطح را چندین برابر افزایش می‌دهد.

اما تجربه نشان داده که توسعه صرف فیزیکی و افزایش مساحت اراضی گلخانه ها به تنهایی ضامن توسعه پایدار اقتصادی نیست و آنچه یک طرح کشاورزی را به یک قطب مولد پایدار تبدیل می‌کند نگاه جامع به کل زنجیره تامین است.

هم اکنون بیش از ۴۰ هکتار طرح گلخانه‌ای در شهرستان رزن در دست ساخت قرار دارد که افزوده شدن آن به ظرفیت فعال فعلی چشم‌اندازی روشن از تبدیل رزن به یک قطب صادراتی تمام‌عیار در غرب کشور ترسیم می‌کند.

این شتاب توسعه‌ای نیازمند بازنگری در ساختارهای اداری، تسهیل مقررات صدور مجوز و تدوین راهکارهای نوین تمین مالی است چراکه عدم توازن میان سرعت سرمایه‌گذاری و دیوان‌سالاری اداری می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی طرح‌ها را فرسایشی کند.

فرماندار رزن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند توسعه گلخانه‌ها در شهرستان رزن اظهار کرد: زمانی که این روند را آغاز کردیم، شهرستان رزن حدود ۳۶ هکتار گلخانه داشت و با احتساب حدود چهار و نیم هکتار گلخانه در شهرک این ظرفیت در حال توسعه است.

فرهاد جهانیان افزود: در یک سال گذشته بیش از ۱۱ تا ۱۲ هکتار گلخانه به بهره‌برداری رسیده و حدود ۴۰ هکتار نیز در دست ساخت قرار دارد که نشان‌دهنده افزایش استقبال سرمایه‌گذاران از این حوزه است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های تکمیلی برای محصولات تولیدی گفت: وقتی سطح تولید و ظرفیت گلخانه‌ها افزایش پیدا کند سرمایه‌گذاران نیز برای ورود به حوزه‌هایی مانند سورتینگ و بسته‌بندی رغبت بیشتری پیدا می‌کنند.

۲ سرمایه‌گذار در مسیر ایجاد واحد سورتینگ در رزن هستند

فرماندار رزن ادامه داد: در حال حاضر ۲ نفر برای ایجاد واحد سورتینگ در شهرستان اقدام کرده‌اند که یکی از آنها مجوزهای لازم را دریافت کرده و سرمایه‌گذار دیگر نیز در حال انجام استعلام‌ها و پیگیری مراحل مربوط به اجرای طرح است.

وی با بیان اینکه توسعه گلخانه‌ها باید همزمان با تکمیل زنجیره ارزش دنبال شود، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی گلخانه ها به‌ویژه محصولات صادراتی از طریق واسطه‌ها و سورتینگ‌ها به بازار منتقل می‌شوند و باید کاری کنیم که این زنجیره ارزش در داخل شهرستان رزن شکل بگیرد.

جهانیان تاکید کرد: هدف ما این است که علاوه بر تولید محصول فرآیند سورتینگ، بسته‌بندی و صادرات نیز در شهرستان انجام شود تا ارزش افزوده بیشتری نصیب تولیدکنندگان و اقتصاد منطقه شود.

وی همچنین از تلاش برای تقویت ظرفیت‌های بومی در زمینه ساخت سازه‌های گلخانه‌ای خبر داد و گفت: در گذشته بخش زیادی از سازه‌های گلخانه‌ای از سوی پیمانکاران خارج از شهرستان اجرا می‌شد و در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع مالی پروژه نیز از شهرستان خارج می‌شد.

فرماندار رزن افزود: اکنون تلاش می‌کنیم پیمانکاران و سازندگان بومی را در این حوزه تقویت کنیم تا ساخت سازه‌های گلخانه‌ای نیز در داخل شهرستان انجام شود و زنجیره ارزش و گردش مالی این بخش در رزن باقی بماند.

وی با اشاره به ورود سرمایه‌گذاران جدید به این حوزه بیان کرد: خوشبختانه اکنون افرادی در داخل و خارج شهرستان برای سرمایه‌گذاری در بخش گلخانه ورود کرده‌اند و برخی سرمایه‌گذاران نیز مجوزهای لازم را دریافت کرده و در حال اجرای مراحل طرح خود هستند.

برخی موانع اداری موجب افزایش زمان اجرای پروژه‌های گلخانه‌ها می‌شود

جهانیان در ادامه با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر توسعه گلخانه‌ها گفت: با وجود اینکه روند اجرای طرح‌ها مناسب است همچنان برخی موانع اداری موجب افزایش زمان اجرای پروژه‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی به سرمایه‌گذاران می‌شود.

وی افزود: یکی از موضوعات مورد پیگیری مسئله تغییر کاربری سازه‌های گلخانه‌ای است و تلاش می‌کنیم در چارچوب قوانین این فرآیند تسهیل شود تا سرمایه‌گذاران با کمترین زمان و هزینه بتوانند طرح‌های خود را اجرا کنند.

فرماندار رزن تامین مالی را یکی دیگر از دغدغه‌های مهم سرمایه‌گذاران عنوان کرد و گفت: با توجه به تعداد طرح‌های موجود اعتبارات دولتی به تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست و باید از روش‌های مختلف تامین مالی استفاده کنیم و در کنار جذب اعتبارات دولتی با برخی شرکت‌های تامین‌کننده قطعات و سازه نیز ارتباط گرفته‌ایم تا از ظرفیت آنها برای تامین تجهیزات و اجرای طرح‌ها استفاده شود.

جهانیان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که توسعه گلخانه‌ها تنها به افزایش سطح زیرکشت محدود نشود بلکه از تولید محصول تا ساخت سازه، سورتینگ، بسته‌بندی و صادرات یک زنجیره کامل در شهرستان شکل بگیرد.

وی تاکید کرد: با افزایش تولید محصولات گلخانه‌ای زمینه برای حضور سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف زنجیره ارزش نیز بیشتر فراهم می‌شود و این موضوع می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد کشاورزان و ماندگاری ارزش افزوده در شهرستان رزن کمک کند.

تاسیس گلخانه‌ها به مدیریت بهتر منابع آب کمک می‌کند

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت گلخانه‌ای شهرستان رزن اظهار کرد: حدود ۴۲ هکتار گلخانه در رزن فعال است و ۸۳ واحد گلخانه‌ای در شهرستان فعالیت می‌کنند.

شهریار شعبانی افزود: توسعه گلخانه‌ها می‌تواند علاوه بر افزایش تولید به مدیریت بهتر منابع آب، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند اما در کنار افزایش سطح تولید باید بازار، فرآوری و ارزش افزوده محصولات نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت حرکت از خام‌فروشی محصولات کشاورزی گفت: در صورتی که محصولات گلخانه‌ای تولید شود اما برای سورتینگ، بسته‌بندی، فرآوری و ورود مستقیم به بازارهای هدف زیرساخت کافی وجود نداشته باشد بخش مهمی از ارزش افزوده نصیب واسطه‌ها خواهد شد.

بی‌شک روند توسعه گلخانه‌ها در شهرستان رزن با اجرای ۴۰ هکتار طرح در دست ساخت و بهره‌برداری‌های اخیر گامی اساسی در راستای بهره‌وری منابع آبی، افزایش تولید ناخالص بخش کشاورزی و ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی در منطقه محسوب می‌شود اما نباید فراموش کرد که ماندگاری و اثربخشی این جهش اقتصادی منوط به دو محور کلیدی گذار قطعی از خام‌فروشی با احداث سریع واحدهای مدرن سورتینگ، بسته‌بندی و پایگاه‌های صادراتی درون‌شهرستانی و پشتیبانی فنی و مالی از بومی‌سازی صنعت سازه‌سازی گلخانه‌ای به منظور جلوگیری از خروج منابع مالی و سرمایه‌ای از منطقه است.