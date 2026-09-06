به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح حوزه مقاومت بسیج «امام جواد(ع)» در روستای دستجرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به‌ویژه شهیدان «فرشید کریمی» و «جلال کاظمی»، اظهار کرد: حوزه‌های مقاومت بسیج باید به کانون‌های تربیت نیروهای مومن، انقلابی و جهادی تبدیل شوند تا زمینه برای تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم شود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه بسیج در عرصه‌های نیاز نظام و انقلاب تصریح کرد: دشمن از روحیه هم‌افزایی مردم و بسیجیان هراس دارد اما افتخار ما این است که به عنوان خادم تا آخرین قطره خون در کنار مردم برای اعتلای کشور تلاش کنیم.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با ارائه آماری از فعالیت‌های جهادی گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار گروه جهادی در سطح استان سازماندهی شده‌اند و همزمان با رزمایش «فاطمی ۶» بیش از ۳۰۰ گروه در ۱۵ عرصه تخصصی در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

سردار زارع‌کمالی افزود: کسب رتبه برتر کشوری از سوی ۶ گروه جهادی استان در همایش «فردوس» نشان‌دهنده ظرفیت بالا و آمادگی عملیاتی بسیجیان و جهادگران همدان در خدمت به مناطق محروم است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های عمرانی زیرساختی اشاره کرد و گفت: امروز ۳۰ کیلومتر از راه‌های بین مزارع با اعتباری افزون بر ۱۲۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی مرحله دوم این طرح با ۲ برابر ظرفیت به طول ۶۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان آغاز شده است که گامی مهم در تسهیل دسترسی کشاورزان به مزارع و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل تولیدات کشاورزی محسوب می‌شود.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تاکید بر لزوم عمل‌گرایی در پروژه‌های جهادی افزود: باید در میدان عمل و در کنار مردم، پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام رساند و در همین راستا عملیات احداث حوزه‌های مقاومت بسیج «امام جواد(ع)» و «حضرت زینب کبری(س)» آغاز شده که با روحیه جهادی و تلاش بسیجیان این طرح‌ها باید در کمتر از یک سال به بهره‌برداری برسند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ماموریت اصلی ما فراتر از پروژه‌های عمرانی است و بسیجیان باید در هر عرصه ای پرچمدار خودسازی، انسان‌سازی و خدمت بی‌منت به مردم باشند تا از این طریق روستاها به قطب‌های پویا و خودکفای تولید در کشور تبدیل شوند.