محتوای کتب درسی با اثربخشی آرمان های دفاع مقدس فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه در سومین همایش ملی راهیان نور دفاع مقدس را گنجینه عظیم دانست و اظهارداشت: گنجینه عظیم دفاع مقدس را باید با فناوری راهیان نور که تعبیر رهبر انقلاب است، در اختیار جامعه قرار دهیم.

وی ادامه داد: اثر دفاع مقدس و راهیان نور باید در جامعه و تربیت فرزندانمان مشاهده شود. مسئله اصلی در بیانات رهبری نیز همین مشاهده تاثیر راهیان نور در اعتقادات و فرهنگ جامعه است.

سردار نقدی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه انقلاب ما از عاشورا و محرم و صفر است، گفت: همانگونه که عاشورا موجب زنده ماندن اسلام شد، خون شهدا نیز زنده کننده و اثربخش است.

معاون فرهنگی سپاه محتوای کتب درسی را با اثر بخشی آرمان های دفاع مقدس بسیار فاصله دار دانست و خاطرنشان کرد: آیا در انتخاب آموزگاران و دانشگاه فرهنگیان کار لازم را انجام داده ایم؟ نباید بستر اصلی را رها و به مباحث جنبی پرداخت، چراکه در آموزش و پرورش مشکلات اساسی داریم.

وی تاکید کرد: شهدا مظهر اخلاص و ایثار هستند باید تلاش کرد این فرهنگ را به جوانان انتقال داد.