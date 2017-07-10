۷۵درصد بازار هزارمیلیارد تومانی سوغات زیارتی درقبضه محصولات خارجی

یک پسر در نشست رسانه ای جشنواره ملی «بشری» با اشاره به اینکه سهم سوغات زیارتی در شهر مشهد هزار میلیارد تومان در سال است گفت: ۷۵ درصد این مبلغ در اختیار محصولات خارجی است از این رو ما برآنیم تا از تولید محصولات باکیفیت حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یک پسر در نشست خبری تشریح جزئیات و اهداف جشنواره ملی «بشری» که امروز ۱۹ تیرماه برگزار شد به اهمیت صنایع فرهنگی اشاره و بیان کرد: امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا به این گونه صنایع به عنوان یک صنعت پیشرو نگاه می شود و صنایع فرهنگی یکی از پنج بازار مطرح و بزرگ را به خود اختصاص داده اند. از این رو ما نمی توانیم نسبت به صنایع فرهنگی غافل باشیم و بی تفاوت از کنار آن بگذریم.

دبیر جشنواره ملی «بشری» با اشاره به ویژگی های صنایع فرهنگی گفت: این گونه صنایع چند بخش را شامل می شوند. یک بعد مسئله فرهنگ و انتقال فرهنگ است، بخش دیگر بعد اقتصادی این گونه صنایع و ظرفیت بالایی است که دارند. بنابراین نیاز به سرمایه گذاری در حوزه صنایع فرهنگی بیش از گذشته احساس می شود چرا که این صنایع، قابلیت اشتغال زایی بالایی دارند و ایران به عنوان یک کشور فرهنگی باید روی صنایع این چنین سرمایه گذاری کند.

یک پسر با اشاره به اینکه ۷۵ درصد بازار محصولات فرهنگی در شهر مهمی چون مشهد در قبضه محصولات خارجی است اظهار کرد: مبلغی برابر با هزار میلیارد تومان در سال گردش مالی سوغات زیارتی در شهری چون مشهد است. در حالی که ۷۵ درصد از این بازار در اختیار محصولات خارجی به ویژه محصولات چینی است. بنابراین ما نمی توانیم نسبت به این مسئله بی تفاوت باشیم و بازار خود را به خارجی ها واگذار کنیم. از سوی دیگر آنچه به عنوان سوغات خریداری می شود گاه مغایر با موضوع و اصل زیارت است. برای مثال خانواده ای که به مشهد و به زیارت امام رضا (ع) می آید برای فرزند خود «بن تن» می خرد. این خرید مغایر با اصل زیارت و سوغات زیارتی است از این رو با عنایت مسئولان آستان قدس رضوی بر آن شدیم تا پروژه سوغات فرهنگی زائر رضوی را آغاز کنیم.

وی در ادامه به اهداف پروژه سوغات فرهنگی زائر رضوی اشاره و بیان کرد: ما به دنبال ایجاد چرخه تولید و توزیع هستیم. به عبارتی می خواهیم تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. به این معنی که ارتباط خوبی بین ایده پردازان، طراحان، تولید کنندگان و فروشندگان فراهم آوریم و به تولید محصول با کیفیت ایرانی مرتبط با محتوای زیارت بپردازیم و این محصول را در اختیار مخاطب قرار دهیم. طبیعی است که بزرگترین مخاطبان ما در این زمینه کودکان و نوجوانان هستند.

دبیر جشنواره ملی «بشری» با ارائه توضیحات بیشتر در مورد سوغات زیارتی کودک و نوجوان تصریح کرد: ما در پی تولید و توزیع محصولات فرهنگی شامل اسباب بازی، محصولات سمعی و بصری، کتاب، بازی های رایانه ای و ... مرتبط با مفاهیم دینی و موضوع زیارت هستیم. چرا که در این زمینه خلاء هایی وجود دارد و آنچه تولید می شود کیفیت چندانی ندارد. از این رو برآنیم تا تولید کنندگان را به تولید محصولات با کیفیت تشویق کنیم و از آن سو زمینه هایی را فراهم آوریم که این محصولات به راحتی در اختیار مخاطبان اصلی خود که کودکان و نوجوانان هستند قرار بگیرد. به طور قطع اگر این بازار فعال شود بسیاری از شهرهای زیارتی دیگر همچون قم و حتی عتبات عالیات هم می توانند سوغات فرهنگی مورد نظر خود را تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه آستان قدس رضوی نمی خواهد تولید کننده باشد و تنها حمایت کننده بخش تولید و توزیع است تأکید کرد: ما در حال حاضر ۵۰۰ تولید کننده را شناسایی کرده ایم، هدف آستان قدس رضوی ایجاد ارتباط میان تولید کنندگان و بدنه بازار است. از سوی دیگر بالغ بر ۶ هزار عنوان محصول فرهنگی جمع آوری شده که در آینده نزدیک از این محصولات رونمایی می شود. همچنین قرار است موسسه «به نشر» مبلغ ده میلیارد ریال برابر با یک میلیارد تومان، محصول فرهنگی خریداری و در فروشگاه های خود عرضه کند.

یک پسر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه ارتباطی میان موسسه به نشر و معاونت صنایع دستی در بحث سوغات زیارتی وجود دارد افزود: ما با معاونت صنایع دستی ارتباط برقرار کرده و در جریان برگزاری جشنواره سوغات زیارتی هستیم. دوستان ما در سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی بیشتر روی، سنگ های نیمه قیمتی و قیمتی، منبت، معرق، گلدوزی و آنچه که به فرآورده های دستی ربط پیدا می کند متمرکز هستند در حالی که نگاه ما گسترده تر است و محصولات فرهنگی چون اسباب بازی، بازی رایانه ای، محصولات سمعی و بصری و انواع کتاب از کتاب الکترونیک و گویا و کتاب کاغذی را شامل می شود. از سوی دیگر موسسه «به نشر» قرار نیست که تنها در زمینه نشر فعالیت کند. ما از ابتدا توزیع کننده محصولات فرهنگی بوده ایم و در حال حاضر هم می خواهیم به گسترش بازارهای تجاری و ارتباط بهتر تولید کننده و بدنه بازار بپردازیم.

سید رفیع الدین رضوی یکی از اعضای هیئت مدیره جشنواره بشری هم به ارتباط میان عرضه و تقاضا اشاره و بیان کرد: تولید کنندگان نمی توانند شرایط محصولات خود را نادیده بگیرند پس باید یک حلقه ارتباطی بین تولید کننده و بازار مصرف وجودداشته باشد. ما می خواهیم این حلقه ارتباطی را فراهم آوریم یا روند آن را تسهیل کنیم.

وی همچنین به ضرورت شناخت ذائقه مخاطب اشاره کرد و افزود: بخش خصوصی ترجیح می دهد مطابق سلیقه مخاطب رفتار کند چرا که این ذائقه شکل گرفته و براساس آن می توان به تولید و ارائه محصولات مختلف پرداخت. اما سازمان های دولتی که نقش حاکمیتی دارند می توانند با پشتیبانی خود به تغییر ذائقه مخاطب بپردازند و براساس این ذائقه جدید از تولید محصولات تازه حمایت کنند.