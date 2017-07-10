  1. استانها
  2. قزوین
۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۱۶

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین:

پوشاک اسلامی باید با قیمت مناسب در اختیار بانوان قرار گیرد

پوشاک اسلامی باید با قیمت مناسب در اختیار بانوان قرار گیرد

قزوین- مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین گفت: عرضه پوشاک مناسب اسلامی با قیمت ارزان بسترساز توسعه فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده روز دوشنبه با همکاری اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و امور بانوان تبلیغات اسلامی قزوین در  سالن اجتماعات اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

مریم بیدخام در این مراسم اظهار داشت: حجاب گوهر زن است و داشتن حجاب در کنار عفاف زیبنده بانوی مسلمان است.

وی افزود:درقرآن ابتدا به مردان تذکر داده شده که نگاه خود را کنترل کنند سپس به بانوان تذکر داده شده که نسبت به پوشش و عفاف خود دقت لازم را داشته باشند.

زندگی عفیفانه در جامعه ترویج یابد

بیدخام با بیان اینکه ترویج سبک زندگی عفیفانه نیاز حیاتی جامعه امروز است، گفت: با ترویج زندگی توام باعفاف و رعایت حجاب شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

وی یادآور شد: از ۴۰ میلیون بانوی ایرانی حدود ۲۶میلیون بانو مکلف هستند که پنج درصد این تعداد پوشش نامناسب دارند.

بیدخام تصریح کرد: تربیت صحیح اسلامی در خانواده شکل می‌گیرد و باید به آگاهی‌سازی نسل جوان در حوزه عفاف و حجاب توجه بیشتری داشته باشیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین یادآورشد: زمانی که ترویج زندگی عفیفانه بصورت غیر مستقیم صورت گیرد تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

وی یکی از دلایل گسترش بی حجابی در جامعه را نبود پوشاک اسلامی با قیمت مناسب عنوان کرد.

راه اندازی بانک اطلاعاتی زنان توانمند در قزوین

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از راه اندازی بانک اطلاعاتی زنان توانمند استان خبر داد و بیان کرد: بانوان توانمند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کرده و اطلاعات لازم را در اختیار مسئولان قرار دهند.

در پایان این مراسم از معصومه حمیدی که در پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم موفق به کسب رتبه‌ نخست رشته‌ قرائت شده بود تجلیل شد.

کد مطلب 4027012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها