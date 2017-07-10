پوشاک اسلامی باید با قیمت مناسب در اختیار بانوان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش نقش عفاف و حجاب در تحکیم بنیان خانواده روز دوشنبه با همکاری اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و امور بانوان تبلیغات اسلامی قزوین در سالن اجتماعات اداره‌ کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.

مریم بیدخام در این مراسم اظهار داشت: حجاب گوهر زن است و داشتن حجاب در کنار عفاف زیبنده بانوی مسلمان است.

وی افزود:درقرآن ابتدا به مردان تذکر داده شده که نگاه خود را کنترل کنند سپس به بانوان تذکر داده شده که نسبت به پوشش و عفاف خود دقت لازم را داشته باشند.

زندگی عفیفانه در جامعه ترویج یابد

بیدخام با بیان اینکه ترویج سبک زندگی عفیفانه نیاز حیاتی جامعه امروز است، گفت: با ترویج زندگی توام باعفاف و رعایت حجاب شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

وی یادآور شد: از ۴۰ میلیون بانوی ایرانی حدود ۲۶میلیون بانو مکلف هستند که پنج درصد این تعداد پوشش نامناسب دارند.

بیدخام تصریح کرد: تربیت صحیح اسلامی در خانواده شکل می‌گیرد و باید به آگاهی‌سازی نسل جوان در حوزه عفاف و حجاب توجه بیشتری داشته باشیم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین یادآورشد: زمانی که ترویج زندگی عفیفانه بصورت غیر مستقیم صورت گیرد تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت.

وی یکی از دلایل گسترش بی حجابی در جامعه را نبود پوشاک اسلامی با قیمت مناسب عنوان کرد.

راه اندازی بانک اطلاعاتی زنان توانمند در قزوین

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین از راه اندازی بانک اطلاعاتی زنان توانمند استان خبر داد و بیان کرد: بانوان توانمند می‌توانند در این سامانه ثبت‌نام کرده و اطلاعات لازم را در اختیار مسئولان قرار دهند.

در پایان این مراسم از معصومه حمیدی که در پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم موفق به کسب رتبه‌ نخست رشته‌ قرائت شده بود تجلیل شد.