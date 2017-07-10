به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه ای حمایت این اتحادیه را از توافق برقراری آتش‌بس جدید در جنوب‌ غرب سوریه اعلام و تأثیر آن را بر مذاکرات کنونی ژنو مثبت ارزیابی کرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: حمایت خود از امضای توافق اخیر درباره برقراری آتش‌بس در جنوب غرب سوریه را اعلام می کنیم.

در بیانیه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این خصوص آمده است: تاثیر امضای توافقنامه آتش‌بس در جنوب‌ غرب سوریه که با توافق ۳ کشور حاصل شده بر مذاکرات سوریه در ژنو را مثبت می دانیم.

این بیانیه می افزاید:مردم سوریه در راه دستیابی به آشتی ملی که خود قادر به انجام آن هستند باید همکاری کنند. حمایت جامعه بین المللی از برقراری صلح در سوریه نیز بسیار مهم است.

لازم به ذکر است، آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه شامل شهرهای درعا و قنیطره در جنوب غربی سوریه می شود که از ۲ روز گذشته آغاز شده است.

گفتنی است، آناتولی ساعاتی پیش در خبری فوری اعلام کرد که مذاکرات ژنو ۷ آغاز شده است. در جریان این دور از مذاکرات، استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه با هیئت مذاکره کننده دولت سوریه دیدار کرد.