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۲۴ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

مسکو: توافق آتش بس احتمال حل سیاسی بحران سوریه را افزایش داده است

مسکو: توافق آتش بس احتمال حل سیاسی بحران سوریه را افزایش داده است

روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که توافق آتش بس سوریه امیدها را برای پیشبرد روند سیاسی حل بحران سوریه افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، کاخ ریاست جمهوری روسیه با انتشار بیانیه ای بر اهمیت و نقش مستقیم آتش بس سوریه در روند سیاسی حل بحران سوریه تاکید کرد.

بر اساس این گزارش در بیانیه کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) آمده است: توافق مسکو و واشنگتن برای برقراری آتش بس در سوریه موجب امیدواری در پیشبرد روند سیاسی می شود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: تا زمانی که میان تروریست ها و عناصر میانه رو تفکیکی صورت نگیرد، حرکت رو به جلو در آتش بس سوریه غیرممکن و محال است.

گفتنی آتش بس سوریه از روز دوشنبه در این کشور برقرار شد اما طی چند روز اخیر چندین بار از سوی گروه های تروریستی نقض شد.

کد مطلب 3769432

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