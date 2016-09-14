مسکو: توافق آتش بس احتمال حل سیاسی بحران سوریه را افزایش داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، کاخ ریاست جمهوری روسیه با انتشار بیانیه ای بر اهمیت و نقش مستقیم آتش بس سوریه در روند سیاسی حل بحران سوریه تاکید کرد.

بر اساس این گزارش در بیانیه کاخ ریاست جمهوری روسیه(کرملین) آمده است: توافق مسکو و واشنگتن برای برقراری آتش بس در سوریه موجب امیدواری در پیشبرد روند سیاسی می شود.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: تا زمانی که میان تروریست ها و عناصر میانه رو تفکیکی صورت نگیرد، حرکت رو به جلو در آتش بس سوریه غیرممکن و محال است.

گفتنی آتش بس سوریه از روز دوشنبه در این کشور برقرار شد اما طی چند روز اخیر چندین بار از سوی گروه های تروریستی نقض شد.