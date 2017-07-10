به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر میثاقیان در خصوص اردوی تیمش در کشور ترکیه اظهار کرد: خوشبختانه از نظر مهره‌ای مشکلی نداشتیم و جز کیوان امرایی همه بازیکنان در این اردو همراه‌مان بودند. کمپی هم که مدیران تیم در نظر گرفته بودند کمپ کاملی بود و بچه‌ها به شرایط ایده‌آل رسیدند.

وی در خصوص بازی‌های تدارکاتی تیمش در ترکیه افزود: همیشه به بازیکنانم گفته‌ام اکبر میثاقیان، هم جلوی افغانستان باید برنده باشد هم جلوی برزیل. بنابر این باخت مقابل گسترش کمی من را اذیت کرد، در عین حالی که بعد از طی ۴ساعت مسافت به استادیوم رسیدیم و کلی خسته بودیم. اما همین بازی‌ها به شناخت بیشتر بازیکنان کمک کرد.

میثاقیان در خصوص شرایط لیگ برتر گفت: شرایط لیگ متفاوت است. در لیگ با همه جنگ داریم. باید دعوا کنیم تا پیروز باشیم. سیاه‌جامگان نیامده که برای ماندن دست و پا بزند. باید همه بازی‌ها را ببریم تا آن موقع در لیگ هم خوش بگذرد.

سرمربی تیم سیاه‌جامگان در رابطه با خریدهایش در فصل نقل و انتقالات افزود: بالاخره در بازار نقل و انتقالات دست تیمی جلو است که پول نقد توی جیبش باشد. باید تلاش کنیم تا در نهایت جزو بالانشینان لیگ باشیم. ضمن اینکه یک مدافع کروات – آلمانی به جمع ما اضافه می‌شود که رزومه خیلی قوی و خوبی دارد. اگر اشتباه نکنم با این بازیکن لیست بزرگسال ما پر خواهد شد. لیست زیر ۲۳ساله‌های ما هنوز جا دارد که گزیده انتخاب می‌کنیم.

میثاقیان در رابطه با اینکه جزو مربیانی قلمداد می‌شود که همواره به جوانان میدان داده، تصریح کرد: به هر حال تلفیق این‌هاست که تیم را می‌سازد. الان اگر در میانه زمین حسین بادامکی نباشد می‌توانم بازوبند کاپیتانی را به یک جوان تازه‌بازی‌کرده بدهم؟ قطعا نه، بنابر این من به هردو طرف ماجرا اعتقاد دارم.

وی با اشاره به اردوی تیمش در تهران افزود: یک اردوی ۵روزه در تهران خواهیم داشت که با ۳تیم بازی دوستانه برگزار می‌کنیم. بعد از آن اگر قسمت شد در «جام شهدا» شرکت خواهیم کرد وگرنه راهی مشهد می‌شویم تا با قدرت در هفته ابتدایی لیگ به میدان برویم.

میثاقیان در رابطه با شرایط مالی سیاه‌جامگان تاکید کرد: فعلا که همه چیز خوب ست و امیدوارم بهتر شود. درصد خوبی از قرارداد بازیکنان پرداخت شده و بخشی از مطالبات فصل قبل آن‌ها هم واریز شده است. امیدوارم در ادامه راه مسئولان استان هم پا پیش بگذارند تا به مشکل مالی نخوریم.

وی در پایان در خصوص قرعه‌کشی لیگ برتر هفدهم افزود: لیگ از اسمش مشخص است که تمامی تیم‌ها با یکدیگر بازی می‌کنند و مثل جام حذفی نیست که یک قرعه سرنوشت تیمی را به کل عوض کند. روی قرعه‌کشی از ابتدا هم حساس نبودیم و از قرعه پیش‌آمده رضایت داریم.