به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح سه‌شنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات گمرک لاور ساحلی با اشاره به سابقه شهرستان دشتی اظهار داشت: این شهرستان به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان محسوب می‌شود و از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار است که باید همه مسئولان در به فعلیت رساندن این قابلیت‌ها کمک کنند.

مهرجو گفت: دستگاه‌های اجرایی در ایجاد و خلق فرصت‌های جدید و استفاده حداکثر از فرصت‌های موجود در شهرستان تلاش لازم داشته باشند.

وی افزود: هم‌جواری با آب‌های نیلگون خلیج فارس یکی از قابلیت‌های شهرستان دشتی است که نقش بسزایی در پیشرفت و توسعه شهرستان دارد و توسعه طرح‌های آبزی‌پروری از جمله طرح‌هایی است که مورد توجه قرار دارد و هم اکنون نیز بیش از ۸۰ درصد مزارع پرورش میگو مند لارو ریزی شده است.

راه‌اندازی گمرک لاور ساحلی بعد از ۳۰ سال

مهرجو بیان کرد: فعالیت‌های تجاری بازرگانی که دامنه اشتغال‌زایی بالایی دارد ظرفیت خوبی است که اگر دستگاه‌های متولی کمک کنند می‌تواند تحول گسترده‌ای در شهرستان ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی گمرک لاور ساحلی بعد از ۳۰ سال یکی از مطالبات به حق مردم و به نوعی یکی از اقدامات ارزشمند ودولت تدبیر وامید در شهرستان محسوب می‌شود.

مهرجو گفت: در حال حاضر با راه‌اندازی این گمرک زمینه اشتغال هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است که نشان دهنده این است که مردم به فعالیت‌های بازرگانی تجاری علاقه‌مند هستند.

فعالیت ۲۵ درصد معادن استان در دشتی

فرماندار دشتی فعالیت ۲۵ درصد معادن استان در این شهرستان را یکی دیگر از ظرفیت های خوب شهرستان عنوان کرد و یادآور شد: این ظرفیت نیز می‌تواند به شهرستان کمک کند و اگر به ظرفیت فرآوری و صادرات توجه شود اثرگذاری خوبی می‌تواند داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی از تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای توسعه و اشتغال زایی استفاده کنند، خاطرنشان کرد: دولت نگاه بلندی بر اساس مزیت‌های رقابتی مناطق دارد و ما باید در این راستا حرکت کنیم.

مهرجو تصریح کرد: اخیرا دولت اعتبار خوبی در راستای اشتغال روستایی اختصاص داده که می‌طلبد متناسب با مزیت‌های منطقه به سمت طرح‌هایی برویم که قابلیت صادرات داشته باشد.

توسعه زیرساخت‌های شهرستان

وی اظهار کرد: به حمد الله در این مدت در شهرستان دشتی علی رغم همه مشکلات و تنگناها اقدامات خوبی به خصوص در زیرساخت‌ها صورت گرفته و به نوعی این پروژه ها پیشران توسعه شهرستان هستند.

مهرجو از لایروبی اسکله لاور ساحلی خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بندر لاور ساحلی یکی از بنادر نزدیک به بازارهای هدف است توسعه این گمرک در دستور کار است و نیاز مند توجه جدی است.

وی با تقدیر از خدمات علی اسماعیل پور رئیس سابق گمرک لاور ساحلی برای اسماعیل شادخو رئیس جدید آرزوی توفیق کرد.

مهرجو افزود: اسماعیل پور تعامل خوبی با مردم داشت و همواره پیگیر مسائل و مشکلات مردم در بخش کبگان بود و انتظار داریم رئیس جدید نیز تلاش کند تا هر چه زودتر زیر ساخت ها گمرک تکمیل شود.