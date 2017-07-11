تردد ناوگان ترک از پایانه مرزی اینچه برون افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان گلستان، محسن عامریون اظهار کرد: طی دو ماه گذشته شاهد خروج بیش از هفت درصد و ورود حدود ۲۳ درصد ناوگان ترک از پایانه مرزی اینچه برون بوده‌ایم.

وی ادامه داد: پایانه مرزی اینچه برون با توجه به پروتکل‌های فی مابین با کشور ترکمنستان و ایجاد بسترسازی، زیرساخت‌های لازم و بهره‌گیری مناسب از امکانات موجود، آمادگی رتق‌وفتق و ساماندهی تردد تا ۱۴۰ دستگاه ورود و ۱۴۰ دستگاه خروج را در روز دارد.

مدیر پایانه مرزی اینچه برون گفت: این مسئله می‌تواند تأثیرات به سزایی در اشتغال منطقه و اقتصاد استان ایجاد کند اما در حال حاضر به علت رکود حاکم بر کشورهای مقصد به خصوص ترکمنستان و برخی عوامل داخلی نسبت به سال‌های ۹۳ و ۹۴ شاهد کاهش تردد از این پایانه بوده‌ایم.

عامریون اظهار کرد: رفع این رکود و رسیدن به نقطه مورد نظر همکاری و همدلی سایر دستگاه‌های استانی و متولیان امر کشوری را می‌طلبد.

وی به مکانیزه شدن نوبت دهی در پارکینگ ناوگان ورودی و محوطه‌سازی و بروز رسانی خدمات و تأسیسات در پایانه مرزی به عنوان اقدامی از سال ۹۵ تا کنون اشاره کرد.