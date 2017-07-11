لایروبی اسکله لاور ساحلی دشتی تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین باستی صبح سه شنبه به همراه فرماندار دشتی و جمعی از مدیران استانی ضمن بازدید از گمرک لاور ساحلی درجریان روند لایروبی اسکله این بندر قرار گرفتند.

در این بازدید فرماندار دشتی گزارش مختصری ازوضعیت پروژه ارائه کرد و به برخی مشکلات نیز اشاره کرد.

باستی ضمن تسریع در لایروبی اسکله لاور ساحلی یادآور شد: برای تسریع در روند این پروژه شیفیت کاری به سه شیفت افزایش پیدا کند و مقرر گردید پیمانکار برنامه زمان بندی ارائه کند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: حجم لایروبی اسکله لاور ساحلی ۱۱۰ هزار متر مکعب است که باید تلاش شود در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر بیان کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی لایروبی اسکله لاور ساحلی ۳۰ درصد است.