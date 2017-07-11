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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۰۲

معاون استاندار بوشهر:

لایروبی اسکله لاور ساحلی دشتی تسریع شود

لایروبی اسکله لاور ساحلی دشتی تسریع شود

دشتی- معاون امور عمرانی استانداری بوشهر بر ضرورت تسریع در لایروبی اسکله لاور ساحلی شهرستان دشتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین باستی صبح سه شنبه به همراه فرماندار دشتی و جمعی از مدیران استانی ضمن بازدید از گمرک لاور ساحلی درجریان روند لایروبی اسکله این بندر قرار گرفتند.

در این بازدید فرماندار دشتی گزارش مختصری ازوضعیت پروژه ارائه کرد و به برخی مشکلات نیز اشاره کرد.

باستی ضمن تسریع در لایروبی اسکله لاور ساحلی یادآور شد: برای تسریع در روند این پروژه شیفیت کاری به سه شیفت افزایش پیدا کند و مقرر گردید پیمانکار برنامه زمان بندی ارائه کند.

وی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: حجم لایروبی اسکله لاور ساحلی ۱۱۰ هزار متر مکعب است که باید تلاش شود در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.

معاون امور عمرانی استانداری بوشهر بیان کرد: در حال حاضر پیشرفت فیزیکی لایروبی اسکله لاور ساحلی ۳۰ درصد است.

کد مطلب 4027916

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