بحث عفاف و حجاب یک بحث فرداینی است/مشکل ما نشناختن دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگداشت روز ملی عفاف و حجاب صبح امروز در تالار علامه جعفری مسجد حضرت خدیجه کبری برگزار گردید.

این همایش که به همت مسجد حضرت خدیجه کبری، مجمع زنان فرهیخته انقلاب اسلامی و اداره کل بانوان شهرداری منطقه برگزار گردید با برنامه های متنوعی همراه بود.

در ابتدای همایش صادقی کارشناس موسسه خیبر گفت: شنیدن حرف کسانی که ابتدا به اسلام اعتقادی نداشته اند و با حجاب شده اند بسیار جذاب است. بحث حجاب و عفاف یک بحث فرادینی و برون دینی است و از منظر تاریخی، علمی و عقلی قابل توجه است. در پاسخ به این سوال که چرا حجاب باید در کشور ما اجباری باشد باید گفت شخصی به منزل امام معصوم آمد و امام را با لباس قرمز دید که در را برایش باز کرد. از دیدن این صحنه خندید و امام به او گفت که چون این رنگ را همسرم دوست دارد در خانه این لباس را پوشیده ام. نکته اینجاست که ما حتی در محیط خانه مان مطابق نظر اعضای خانواده لباس می پوشیم چه برسد در متن اجتماع. پس حجاب یک امر اجتماعی است. اگر پوشش یک مسأله اجتماعی نبود در کشورهای غربی این همه قوانین منع حجاب نمی گذاشتند. اساساً آیا کشوری وجود دارد که در آن کشور برای لباس پوشیدن قانونی وجود نداشته باشد؟ کتابی است با عنوان ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان که در این کتاب می بینیم قوانین سخت گیرانه ای برای پوشش ورود به دانشگاه وجود دارد. مثلاً اجازه نمی دهند دانشجویان حتی با لاک وارد دانشگاه شوند. این قوانین مربوط به دانشگاه های کشورهای غربی است. دلیلی که خودشان ارائه می کنند این است که بتوانیم به فعالیت های علمی بپردازیم و حواسمان پرت نشود.

وی افزود: یکی دیگر از دلایل لزوم حجاب این است که من به عنوان یک انسان و نه یک زن وارد اجتماع شوم. اگر من یک پژوهشگر، معلم یا ... هستم با من به عنوان حرفه من ارتباط برقرار کنند نه به عنوان یک زن. گاهی گفته می شود باید حجاب نباشد تا جذابیت های بین دو جنس عادی شود. اما این خیلی بد است که جذابیت جنسی از بین برود و عادی شود. فردی را تصور کنید که در سن ۲۷ سالگی برای غیر همجنس خود عادی شده باشد. این فرد بسیار آسیب روحی خواهد دید. دلیل این گرایشات بالا رفتن علم و پیشرفت جهان ذکر می شود. آیا با بالا رفتن تحصیلات نیاز به غذا خوردن در ما از بین می رود؟ این حرف معنا ندارد. آماری را دادگستری آمریکا ارائه داده است که در هر ۲ دقیقه یک زن در آمریکا مورد تجاوز قرار می گیرد. سایت FBI اعلام کرده است که ۹۱ درصد از تجاوزها به پلیس گزارش نمی شود.

در ادامه همایش خانم ورونیکا فاضلی از کشور آلمان که بعد از گرایش به اسلام به نام مریم تغییر نام داده است به سخنرانی پرداخت. وی گفت: ۱۲ سال است که در ایران زندگی می کنم و همسر من ایرانی است. من در میان شما زندگی می کنم و مشکلات و دغدغه های شما را می دانم. یک مسأله اساسی این است که اگر زن ارزش خودش را پیدا کند و آگاه شود به همایش های این گونه اصلاً نیازی نیست. من حتی قبل از مسلمان شدنم به دلیل گرایشی که فطرت انسان دارد به حیا و دوری از فسادهایی که در کشورم بود گرایش داشتم. در قرآن هم داریم در سوره شمس که درست و غلط به انسان الهام شده است.

وی در ادامه گفت: یک سوال اساسی اینجاست که چرا در ایران این اتفاق درباره حجاب نیفتاده است؟ چرا باید تازه مسلمان ها از کشورهای دیگر بیایند ایران و برای زن ایرانی حجاب را توضیح دهند؟ در اسلام برای این مسایل برنامه وجود دارد. یکی از مشکلات ما نداشتن بصیرت است. به همین دلیل رهبرمان به مسأله بصیرت تأکید می کنند. اوایلی که من در ایران بودم وضعیت حجاب خیلی متفاوت بود و خیلی حساسیت وجود داشت نسبت به این مسأله. آن زمان تا این اندازه رسانه های گوناگون گسترش نداشت. شبکه های تلویزیونی، موسیقی ها و ... . از یک روانشناس می شندیم که کودکی که مدام موسیقی می شنود به آن عادت پیدا می کند. در قرآن هم داریم که مسایلی که می بینیم و می شنویم در قلب ما تأثیر می گذارد. امروز آن قدر در معرض این مسایل هستیم که محبت اهل بیت از دل ما بیرون رفته است و با شنیدن ذکر مصیبت اهل بیت دیگر گریه مان نمی گیرد. برخی موسیقی ها دلسرد کننده است و انسان را بی تفاوت می کند و ادراک انسان را از بین می برد و دیگر نمی تواند تشخیص دهد و تصمیم درست بگیرد که مثلاً به جایی بروم یا نروم.

وی در ادامه عنوان کرد: افراط و تفریط در مسأله حجاب در ایران وجود دارد و موجب شده دو دستگی و لج بازی هایی شکل بگیرد. همانند تفرقه میان شیعه و سنی که دیگر نیازی به ورود دشمنان به میدان نیست و ما را به جان هم می اندازند. مشکل ما نشناختن دشمن است و از همان ابتدا باید در برابر ورود ماهواره های خانگی مقاومت می کردیم. همان طور که رهبرمان همیشه تکرار می کنند باید مقاومت کرد.

وی افزود: انسان غربی با ساختن ابزارهای راحتی و غذاهای متنوع و ... به دنبال آرامش و راحتی است. اما آرامشی که در اشک ریختن در محرم به دست می آوریم با هیچ روش دیگری به دست نمی آید. قرآن می گوید نعمت را بر شما کامل کردم. این نعمتی که قرآن به ما داده است اصل آرامش است. خانم های محجبه باید یک نکته ای را بدانند که فقط رعایت حجاب کافی نیست. مسایل اخلاقی، رعایت ساده زیستی و مثلاً مدام موبایل عوض نکردن این ها هم لازم است. شیطان به شیعیان بیشتر کار دارد. خیلی بیشتر از انسان های کافر و افراد را مدام به دروغ و تهمت و اسراف و ... وسوسه می کند. ما وظیفه داریم سیر و سلوک داشته باشیم و الگو شویم برای جهانیان تا امام زمان را از غیبت در بیاورم.

در ادامه خانم ورونیکا (مریم) فاضلی در پاسخ به این سوال که اگر خانواده شما با اسلام آوردن شما مخالفت می کردند چه می کردید گفت: من اولین بار قرآن را به زبان آلمانی می خواندم و اشک می ریختم و در آن لحظات به این فکر نمی کردم که روزی می آیم در ایران در شهر قم و تهران و باید برای ایرانیان توضیح دهم که چگونه مسلمان شدم. به مسایل دیگری فکر می کردم که وقت توضیح آن ها در این جا نیست. از خداوند می خواستم که مرا با حقیقت آشنا کند و می دانستم که اگر چیزی را از او بخواهم به من می دهد. دختر من با حجاب به مدرسه می رفت و خیلی او را اذیت می کردند. در نهایت تصمیم گرفتم بیایم در تهران زندگی کنم. پدرم به خصوص خیلی به من زخم زبان می زد و خیلی ناراحت می شدم. می دانستم حدیث می گوید که بدی را با خوبی جواب بدهیم و تصمیم گرفتم این گونه با پدر و مادرم رفتار کنم. طوری شد که با این که دلم از حرف های پدرم می شکست اما به دنبال جواب دادن نبودم. پیش خودم می گفتم خداوند من را هدایت کرده و نه پدرم را. او نمی داند درون من چه اتفاقی افتاده که من تغییر کرده ام و دیگر ناراحت نبودم. یک روز به سجده رفتم و از خداوند و از ائمه خواستم تا پدرم را ببخشند. از آن موقع دیگر حتی کوچک ترین زخم زبانی به من نمی زند.

در ادامه، همایش با اجرای موسیقی زنده توسط حامد زمانی همراه بود. همچنین مراسم اختتامیه جشنواره عفاف و حجاب بوستان بانوان برگزار گردید.