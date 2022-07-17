آفرین بابت منفعل نشدن به آن خانم غیرتمند باحجاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قمی در پی انتشار ویدئویی از درگیری دو نفر در اتوبوس که در رسانه‌های ضدایرانی منتشر شد، در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی یادداشتی نوشت. متن این یادداشت به شرح ذیل است:

آفرین بابت منفعل نشدن به آن خانم غیرت مند باحجاب.

حرف زیاد دارم و البته حوصله برای شنیدن زیاد. اما در این فرصت انتظار در فرودگاه، مقدمتاً مرور چند نکته‌ی واضح را مفید می‌بینم؛ • مسأله حجاب مسأله اول و آخر امروز جامعه‌ی ما نیست، اما مسأله بی اهمیتی هم نیست و ریشه‌ی آن در هویت و تاریخ و مکتب ما اظهر من الشمس است.

اصل لزوم پوشش نیز در فضاهای عمومی در همه مکاتب و جوامع مورد قبول است و میزان و حد آن در قانون مبتنی بر مبانی فکری و باورهای جامعه معین می‌شود؛ در کشور ما هم درباره پوشش در فضاهای اجتماعی قانونی وجود دارد و آن خانم هیاهو کننده در این فیلم، آن را زیر پا گذاشته است. یعنی کار آن خانم بی حجاب، واضحاً غیرقانونی و غیرشرعی است!

درباره کار فرهنگی ایجابی و نحوه‌ی رفتار حاکمیت با کسی که قانون را زیر پا گذاشته، حرف بسیار است. اگر نگویند به من که اول سه هزار میلیارد را بیاور پس بده و بعد درباره ورود ممنوع و حجاب و کلاً ایمنی موتورسوار و بقیه‌ی قوانین خرد صحبت کن! برخی از موارد ایده و طرح و قدری هم اقدام -نه به قدر کفایت را در آینده‌ی نه چندان دور اینجا بررسی خواهیم کرد.

وقاحت و پررویی و هتاکی و بی ادبی خانم بدحجاب و فرد همراه با همسوی او در بددهنی، و از آن بدتر در دست بردن به روسری خانم محجبه، شرم آور و برای غیرت مندان مسئولیت آور است!

اگر اثبات شود هر کسی جرحی بر دیگری وارد کرده باید دیه‌ی آن را بپردازد؛ اما حواسمان هست اگر او دست خانم دیگر را با ناخنش خونی کرده باشد، بدتر از این رفتار و گفتار را به لحاظ اخلاقی، از همان خانم مصدوم در همین فیلم دیده‌ایم.

اصل ورود خانم به مسأله، رفتار عقلایی و شرعی و غیرتمندانه و "تذکر دادن" و مصداق مسؤولیت پذیری اجتماعی است. شجاعت و شخصیت خانم محجبه قابل تحسین است. انفعال برخی دوستان مذهبی‌تر تعجب برانگیز است!

به جز سه یا چهار نفر، گویی عمده افراد برای تمام کردن غائله سعی می‌کنند تا خانم محجبه را به بیرون هدایت کنند و ماجرا جمع شود که باید از آنان تشکر کرد.

حتماً تا یافتن و برخورد قانونی پلیس با خانم وقیح و هتاک مسأله را از مراجع قانونی قضائی و انتظامی پیگیری جدی خواهم کرد.

دو قطبی درست نکنیم، اما به بهانه‌ی دو قطبی نساختن همواره فردی که مقید به ضوابط اجتماعی و قانون و شرع است را به نفع قانون شکنی و رفتار غیرشرعی فردی دیگر ملامت نکنیم.

درباره عملکرد سازمان تبلیغات اسلامی هم اوایل شهریور گزارشی سالانه عرض خواهم کرد. درباره مسأله انفعال با همدیگر حرف‌ها داریم. سر فرصتی در این باره محضر شریف شما خواهم نوشت.

غدیر بی تفاوت به مسؤولیت اجتماعی و سکولار با واقعیت تاریخی و حقیقت آن ناسازگار است.

عید الله الاکبر بر همه مردم مبارک!