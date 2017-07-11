رقابت ۵۰۰ دانش آموز در ۵ رشته پژوهش قرآنی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش در گفت و گویی با بیان اینکه این مسابقات در راستای ترویج و توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای نسل جوان و نوجوان برگزار می شود تصریح کرد: سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز در بخش پژوهش در رشته های نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، تفسیر قرآن، احکام و انشای نماز با حضور ۵۰۰دانش آموز از ۳۲ استان و نمایندگان دانش آموزان استثنایی کشور از عصر امروز با برگزاری مراسم افتتاحیه در اردبیل آغاز می شود.

قائم مقام ستاد برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش ادامه داد: این مسابقات از عصر امروز آغاز و تا روز ۲۴تیرماه ادامه خواهد یافت و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان خواهد داد.

باقری تصریح کرد: در مراسم افتتاحیه این مسابقات در سه پایه تحصیلی دهم، سوم متوسطه و چهارم متوسطه و در هر پایه و هر رشته نفرات اول تا پنجم در مجموع ۷۵ نفر تقدیر و تجلیل خواهند شد.

این مسئول قرآنی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در مراسم آغازین این مسابقات، مسئولان مرکز امور قرآنی اوقاف، مدیرکل قرآن وعترت وزارت آموزش و پرورش، استاندار اردبیل، معاونان پرورشی ادارات کل آموزش و پرورش استانهاو مجموعاً ۸۰۰میهمان قرآنی حضور خواهند داشت.

معاون اداره کل قرآن، عترت و نماز در پایان ضمن قدردانی از همکاری مسئولان استانی و کشوری تصریح کرد: این مسابقات در راستای تفاهم نامه همکاری های مشترک سازمان اوقاف و وزارت آموزش و پرورش در مراحل مختلف برگزار و در این راستا جا دارد از مسئولان سازمان اوقاف، مرکز امور قرآنی این سازمان و ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور و تمامی عزیزان در استان اردبیل قدردانی کنم.