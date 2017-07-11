۳۰ جفت پرستوی دریایی در آبندان جیرده شفت لانه گذاری کردند

رضا زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان شفت دارای منابع آب های سطحی فراوان همانند رودخانه ها، آب بندان های طبیعی و انسان ساخت و استخرهای پرورش ماهی بوده که می تواند زیستگاه مستعدی را برای انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی شود.

وی با بیان اینکه بیشترین حضور پرندگان آبزی و کنار آبزی در شهرستان شفت عمدتأ در شش ماهه دوم سال و به عنوان پرندگان مهاجر زمستان گذران صورت می گیرد، افزود: ولی بدلیل شرایط مطلوب آب و هوایی تعدادی از پرندگان آبزی و کنار آبزی در فصل بهار و تابستان در تالاب ها و آب بندان های شهرستان اقدام به لانه گذاری و جوجه آوری می کنند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت به تعدادی از انواع این پرندگان اشاره کرد و گفت: پرستوی دریایی تیره (گونه سفید) با نام علمی chlidonias hybridas از شاخص ترین این پرندگان است.

وی با بیان اینکه برای نخستین بار پرستو دریایی در یکی از آب بندان های جیرده شهرستان شفت زادآوری کرده است، خاطرنشان کرد: این پرنده ۲۵ سانتیمتر طول داشته و از نوع پرنده ای پر جنب و جوش که برای به دست آوردن غذا به داخل آب شیرجه و آن را شکار می کند، است.

به گفته این مسئول این پرنده عمدتأ در آب های داخلی به سر برده و روی علف های شناور روی آب در تالاب ها به صورت گروهی آشیانه می سازد.

زمانی یادآورشد: تعداد ۳۰ جفت از این گونه پرنده در آب بندان جیرده اقدام به لانه گذاری و جوجه آوری کرده است.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت ادامه داد: با توجه به اینکه پرستوهای دریایی از لارو آفات و حشرات تغذیه می کند نقش مفیدی در چرخه طبیعت و کشاورزی دارند.

وی افزود: بنابراین حفاظت از زیستگاه های تولید مثل و زادآوری این گونه دارای اهمیت فراوانی است و از عموم مردم تقاضا داریم در حفاظت از زیستگاه های این گونه با اداره حفاظت محیط زیست همکاری کنند.