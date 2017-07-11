رایزنی‌ لاریجانی برای تامین اعتبار طرح «مقابله با اقدامات آمریکا»

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، با تاکید بر این که رسیدن به وفاق جامع ملی برای مطرح شدن طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا دارای اهمیت است اظهارداشت: در همین راستا جلسات با فراکسیون‌های مجلس در حال برگزاری است و در موضوع تامین اعتبار برای اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان در این طرح نیز رئیس مجلس صحبت‌هایی کرده است.

وی درباره هماهنگی‌های صورت گرفته برای تامین اعتبار جهت اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای تقویت بنیه موشکی و نیروی سپاه قدس گفت: در این زمینه از طریق رئیس مجلس صحبت‌هایی شده است. همه ابعاد این طرح در یک توافق نهایی مورد بررسی قرار می گیرد تا در صحن علنی مطرح شود. طبیعتا اگر دولت بخصوص در موضوع تامین اعتبار موافقت نکند دچار مشکل می شویم.

بروجردی گفت: در زمینه طرح مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا قرار بر این است که فراکسیون‌ها اظهار نظر داشته باشند تا توافق جامعی ایجاد شود. به همین دلیل ظرف هفته گذشته جلسات متعددی برگزار شد. جلساتی که تا نهایی شدن این طرح ادامه دارد که بعد از نهایی شدن در صحن علنی مطرح شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این طرح موارد متعددی دارد و چیزی شبیه کاری است که آمریکایی‌ها کرده‌اند.

وی درباره هماهنگی با دولت جهت تدوین این طرح گفت: این طرح برای مجلس است. حتما نظر وزارت خارجه را در این باره جویا می‌شویم؛ چون وقتی موضوع طرح قانونی مطرح است، رسیدن به یک وفاق جامع ملی نیز نسبت به آن حائز اهمیت است.