کابینه نیازمند ترمیم است/باجوانگرایی ژنرال های آینده راتربیت کنید

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد عزیزی، در نطق میان دستور خود، گفت: بیش از یک سال از دوره چهارساله نمایندگان مجلس دهم شورای اسلامی سپری شده است و ما سه سال دیگر زمان حضور در این وظیفه خطیر را در راه داریم.

نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لفظ قانون بیش از یک قرن است که در جامعه ایران اسلامی حرمت یافته و ما امروز وظیفه داریم در کسوت نمایندگی آن را پویا نگه داریم.

وی در ادامه افزود: بدون احتساب دوره دهم مجلس شورای اسلامی، ۳۳ دوره قانون گذاری در ایران پشت سرگذاشته ایم که نتیجه آن ۱۲ هزار قانون بوده است. ۳۰۰۰ قانون در ۴۰۰۰جلسه مربوط به ۹ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی است.

عزیزی گفت: در هر دوره مجلس حدود ۱۰ هزار صفحه از مذاکرات تحریر شده و به طور متوسط هر هفته ۲ قانون مصوب شده است. جای سوال اینجاست که آیا واقعا تصویب این حجم از قوانین ضرورت داشته است؟ آیا تاکنون مقایسه ای تطبیقی بین قوانین تصویب شده با مجالس سایر کشورها داشته ایم؟ آیا از میزان اجرایی شدن قوانین و اثربخشی آن درجامعه و سطح زندگی مردم گزارشی دریافت کرده ایم؟

وی تصریح کرد: باید فروتنانه بپذیریم که فعالیت های ما در دو حوزه قانون گذاری و نظارت آسیب هایی دارد و باید به صورت جدی برای آنها چاره اندیشید.

نماینده مردم ابهر و خرم دره گفت: نقش سازمان های علمی و پژوهشی به ویژه مرکزپژوهش ها که فقر مطالب دارند؛ بسیار مهم است و برای تقویت آن باید اقدام جدی صورت گیرد.

عزیزی با اشاره به آغاز دولت دوازدهم گفت: مردم با حضور در انتخابات یک بار دیگر حماسه آفریدند و جهان را وادار به تحسین کردند. ضمن تبریک به آقای روحانی تقاضا دارام با عزمی راسخ، کابینه ای پویا و جوان به جنگ حل مشکلات برود.

وی ادامه داد: آقای رئیس جمهور، کابینه دولت به ویژه درحوزه اقتصادی نیازمند ترمیم است؛ البته انتظار مردم و مجلس این بود که ترمیم اقتصادی کابینه در دوره یازدهم رخ بدهد اما این خواسته محقق نشد.

عزیزی گفت: همان گونه شخص رئیس جمهوری تاکید داشتند باید کابینه دولت دوازدهم چابک و جوان باشد. برای استفاده از نیروهای جوانان و مسئولیت در وزارتخانه ها نباید دکتر روحانی واهمه ای داشته باشد.

وی تاکید کرد: با میدان دادن به جوانان با انگیزه ژنرال های آینده تربیت خواهند شد. برخی از ژنرال های دولت در حال آماده شدن برای دومین بازنشستگی هستند، آنها باید در قالب مشاور کمک دولت در اموراجرایی باشند. اصرار برای به کارگیری نیروهای بازنشسته باید از بین برود تا زمینه بروز و ظهور جوانان شایسته کشور فراهم شود.

این نماینده مجلس دهم گفت: باید عزم خود را در جهت اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی جزم کنیم؛ زیرا تنها راه نجات کشور همین رویکرد است که مقام معظم رهبری آن را متذکر شده اند.

وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان به معنی ریاضت اقتصادی نیست؛ بلکه هویت طلبی و احترام به داشته های بومی در عرصه های اقتصادی است.

عزیزی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی حرکت، تولید و اشتغالی ایرانی است؛ واردات بی رویه باید کاهش یابد، این که نوشابه هم جزو لیست واردات کشور باشد زیبنده ایران نیست.

وی تصریح کرد: باید اذعان کنیم که حال صنعت و اقتصاد به هیچ عنوان خوب نیست و باید چاره ای اندیشید. بانک ها در راستای حمایت از تولید باید دست از نگاه بنگاه داری دست بردارند؛ تولید با نرخ سود تسهیلات ۲۰ تا ۲۳ درصد توانایی بقا و زنده ماندن ندارد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: احیای کارخانجات و صنایع نیازمند تسهیلات بانکی با سود زیر ۱۰ درصد می خواهد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه عملکرد سیستم بانکی و مالی کشور گفت: باید اقرار کنیم با وجود دستگاه های نظارتی بازهم کشور دارای مشکل است. بروز تخلفات گسترده در جامعه همانند تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان، تخلف ۳ هزارمیلیاردتومانی، تخلف بزرگ بابک زنجانی، تخلفات گسترده بانکی در موسسات مالی باعث ناامیدی مردم می شود.

عزیزی گفت: امروز هم در جلسه غیرعلنی صبح ابعاد مختلف موضوع تخلف بانکی در موسسات مالی مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت. کسی باید قبول کند که قصور کرده است و جرات عذرخواهی از مردم ایران اسلامی را داشته باشد. آرامش باید به جامعه بازگردد و مشکل مردم حل شود.

همگان باید در جهت تقویت دولت و خدمت بهتر به مردم باید حرکت کنند

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: انتخابات تمام شد و دکتر روحانی رئیس جمهوری همه مردم ایران است، کشورمان امروز تشنه رفاقت است؛ موفقیت دولت یعنی موفقیت نظام یا موفقیت مردم سالاری دینی است.

وی تصریح کرد: امروز تخریب دولت شایسته نیست و همگان باید در جهت تقویت دولت و خدمت بهتر به مردم باید حرکت کنند؛ امروز وقت انسجام ملی براساس منویات مقام معظم رهبری است.

عزیزی ادامه داد: از همه ظرفیت ها باید بهره گیریم و نباید اسیر چپ و راست شویم؛ قطب بندی کردن افراد اقدام صحیحی نیست و باید به داشته های خود احترام بگذاریم. نیروهای ارزشمند و حافظ انقلاب اعم از سپاهیان عزیز، ارتشیان خدوم، نیروهای انتظامی و همه ارگان نظامی را باید زیر خیمه مقام معظم رهبری تقویت کنیم.

این نماینده مجلس دهم گفت: باید عزم خود را در جهت اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی جزم کنیم؛ زیرا تنها راه نجات کشور همین رویکرد است که مقام معظم رهبری آن را متذکر شده اند.

وی بیان داشت: اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان به معنی ریاضت اقتصادی نیست؛ بلکه هویت طلبی و احترام به داشته های بومی در عرصه های اقتصادی است.

عزیزی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنی حرکت، تولید و اشتغالی ایرانی است؛ واردات بی رویه باید کاهش یابد، این که نوشابه هم جزو لیست واردات کشور باشد زیبنده ایران نیست.

وی تصریح کرد: باید اذعان کنیم که حال صنعت و اقتصاد به هیچ عنوان خوب نیست و باید چاره ای اندیشید. بانک ها در راستای حمایت از تولید باید دست از نگاه بنگاه داری دست بردارند؛ تولید با نرخ سود تسهیلات ۲۰ تا ۲۳ درصد توانایی بقا و زنده ماندن ندارد.

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: احیای کارخانجات و صنایع نیازمند تسهیلات بانکی با سود زیر ۱۰ درصد می خواهد.

وی با تاکید بر لزوم نظارت بر نحوه عملکرد سیستم بانکی و مالی کشور گفت: باید اقرار کنیم با وجود دستگاه های نظارتی بازهم کشور دارای مشکل است. بروز تخلفات گسترده در جامعه همانند تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان، تخلف ۳ هزارمیلیاردتومانی، تخلف بزرگ بابک زنجانی، تخلفات گسترده بانکی در موسسات مالی باعث ناامیدی مردم می شود.

عزیزی تصریح کرد: امروز هم در جلسه غیرعلنی صبح ابعاد مختلف موضوع تخلف بانکی در موسسات مالی مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفت. کسی باید قبول کند که قصور کرده است و جرات عذرخواهی از مردم ایران اسلامی را داشته باشد. آرامش باید به جامعه بازگردد و مشکل مردم حل شود.