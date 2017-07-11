همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور در اواخر ماه جاری در تهران، گفت: همزمان با این اجلاس، تفاهمنامه‌های معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با مدیران کل ارشاد در استان‌های کشور منعقد می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: میزان اعتبارات معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در حوزه استان‌ها نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اجرای تفاهمنامه‌های استانی که از چهار سال قبل آغاز شده است، با قوت ادامه دارد و معاونت امور فرهنگی نیز تلاش می‌کند هر ساله در جهت تعمیق تعاملات خود با استان‌ها گام بردارد و خوشبختانه این فعالیت‌ها رضایت‌های نسبی را هم به دنبال داشته است.

امیرزاده با بیان اینکه امسال چند پروژه جدید به موضوع تفاهم‌نامه‌ها افزوده شده است، گفت: از جمله این موارد، حمایت از انجمن‌های ادبی در شهرستان‌هاست که با تولیت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان انجام صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه از توجه جدی تر به اهل قلم در مناطق مرزی کشور از سوی این وزارتخانه خبر داد و گفت: میزان اعتبار خرید کتاب از مولفین استانی نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد داشته و رقمی در حدود ۳ میلیارد تومان به این امر اختصاص پیدا کرده است.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزان رشد اعتبارات استانی را از ناحیه این معاونت در سه سال گذشته ۳۰۰ درصد عنوان کرد و درباره وضعیت واگذاری امور به استان‌ها هم گفت: تا جایی که و در بخش‌هایی که مسیر واسپاری امور به استان‌ها وجود داشته باشد، کارهای مربوط به واگذاری ادامه خواهد یافت.