  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۵:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

اختصاص ۳ میلیارد تومان برای خرید کتاب از مولفین در استان‌های کشور

اختصاص ۳ میلیارد تومان برای خرید کتاب از مولفین در استان‌های کشور

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تخصیص اعتباری معادل ۳ میلیارد تومان برای حمایت از نویسندگان استان‌های کشور با خرید آثار آنها، خبر داد.

همایون امیرزاده مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های سراسر کشور در اواخر ماه جاری در تهران، گفت: همزمان با این اجلاس، تفاهمنامه‌های معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد با مدیران کل ارشاد در استان‌های کشور منعقد می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد: میزان اعتبارات معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در حوزه استان‌ها نسبت به سال گذشته ۷ درصد افزایش پیدا کرده است.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اجرای تفاهمنامه‌های استانی که از چهار سال قبل آغاز شده است، با قوت ادامه دارد و معاونت امور فرهنگی نیز تلاش می‌کند هر ساله در جهت تعمیق تعاملات خود با استان‌ها گام بردارد و خوشبختانه این فعالیت‌ها رضایت‌های نسبی را هم به دنبال داشته است.

امیرزاده با بیان اینکه امسال چند پروژه جدید به موضوع تفاهم‌نامه‌ها افزوده شده است، گفت: از جمله این موارد، حمایت از انجمن‌های ادبی در شهرستان‌هاست که با تولیت بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان انجام صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه از توجه جدی تر به اهل قلم در مناطق مرزی کشور از سوی این وزارتخانه خبر داد و گفت: میزان اعتبار خرید کتاب از مولفین استانی نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد داشته و رقمی در حدود ۳ میلیارد تومان به این امر اختصاص پیدا کرده است.

مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میزان رشد اعتبارات استانی را از ناحیه این معاونت در سه سال گذشته ۳۰۰ درصد عنوان کرد و درباره وضعیت واگذاری امور به استان‌ها هم گفت: تا جایی که و در بخش‌هایی که مسیر واسپاری امور به استان‌ها وجود داشته باشد، کارهای مربوط به واگذاری ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4028073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها