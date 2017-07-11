  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۲۳:۳۴

همایش فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در اراک برگزار شد

همایش فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در اراک برگزار شد

اراک- همایش فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای به مناسبت ۱۷ شوال و روز بسیج ورزشکاران در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که عصر سه شنبه برگزار شد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک اظهار داشت: ۱۷ شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، روز بسیج ورزشکاران در تقویم رسمی کشور نام گذاری شده که یادآور دلاورمردی مولای متقیان است.

محمدرضا رضایی افزود: برای ترویج فرهنگ پهلوانی نباید فقط به یک روز اکتفا کرد، فرهنگ پهلوانی ریشه در دین و مذهب ما دارد ودر احادیث بسیار بر آن تاکید شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک بیان کرد: همه دستگاه های فرهنگی و ورزشی باید برای تقویت و ترویج فرهنگ پهلوانی در جامعه امروز که از هر زمان دیگر به این فرهنگ انسان ساز نیاز داریم، تلاش کنند و توجه نشان دهند.

وی خاطرنشان کرد: ورزشکارانی که هم در جبهه های حق علیه باطل و هم در جبهه سلامت و پهلوانی جنگیدند، از پهلوانان واقعی هستند و باید از شهیدان به عنوان پهلوانان حقیقی در جبهه های مختلف نام برد که رشادت و از خودگذشتگی آنان، تاییدی بر جوانمری و منش پهلوانی شان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک تصریح کرد: خصوصیات و اخلاق پهلوانی باید تقویت شود و در عمل این منش پهلوانی خود را نشان دهد، امروز جامعه ما به اخلاق پهلوانی بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد.

گفتنی است در این همایش برنامه  های متنوع ورزشی، باستانی، اجرای هنرهای فردی و... توسط ورزشکاران برگزار شد و همچنین از خانواده شهدای ورزشکار تقدیر شد.

کد مطلب 4028518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها