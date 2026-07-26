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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰

مرادی: فستیوال فرهنگی ورزشی پنجم مرداد در اراک برگزار می‌شود

مرادی: فستیوال فرهنگی ورزشی پنجم مرداد در اراک برگزار می‌شود

اراک- مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: فستیوال فرهنگی ورزشی پنجم مرداد با هدف گرامیداشت روز ایثار و مقاومت اراک و ترویج نشاط اجتماعی، در مجموعه ورزشی شهدای پنجم برگزار می‌شود.

محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد؛ پنجم مردادماه در حافظه تاریخی مردم اراک، نماد ایثار، مقاومت و ایستادگی در دوران دفاع مقدس است که یادآور فداکاری و پایمردی مردمان این دیار در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: برگزاری فستیوال فرهنگی ورزشی در این مناسبت، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، انتقال مفاهیم ارزشی به نسل جوان و تقویت نشاط اجتماعی از مسیر فعالیت‌های ورزشی خواهد بود.

مرادی ادامه داد: تمام ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری ورزش استان مرکزی برای برگزاری شایسته این رویداد فرهنگی ورزشی به کار گرفته خواهد شد تا برنامه‌ای در شأن مردم شریف اراک و جامعه ورزش استان برگزار شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی تاکید کرد: در این راستا، مجموعه ورزش استان با بهره‌گیری از توانمندی هیئت‌های ورزشی، امکانات موجود و ظرفیت‌های اجرایی، تمامی هماهنگی‌های لازم را برای میزبانی مطلوب و اجرای منظم این فستیوال انجام خواهد داد.

وی افزود: فستیوال فرهنگی ورزشی کلان‌شهر اراک به مناسبت سالروز ایثار و مقاومت این شهر پنجم مرداد، با حضور جامعه ورزش و با هدف پاسداشت یاد و خاطره حماسه‌آفرینی مردم اراک طراحی شده است.

مرادی بیان کرد: این برنامه با محوریت تلفیق فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و تبیینی، در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، تقویت روحیه مشارکت اجتماعی و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جوان اجرا می‌شود.

کد مطلب 6899829

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