به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا تمام کشورهای این قاره باید برای حضور در مسابقات جام ملتهای آسیا در مرحله مقدماتی شرکت کنند که این موضوع بر خلاف رویه دوره های گذشته بوده و تاثیرات خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر فوتسال ایران هم گذاشته است. همچنین تصمیمات کنفدراسیون فوتبال آسیا به گونه ای بوده که نه تنها میزبان مسابقات پیش رو مشخص نیست بلکه تعدادی از تیم ها از مرحله مقدماتی انصراف داده اند.

رویه دوره های گذشته چطور بود؟

تا پیش از این علاوه بر کشوری که میزبانی مسابقات فوتسال جام ملتهای آسیا را بر عهده داشت، تیم هایی که به عنوان اول یا دوم دست می یافتند، جواز حضور در مرحله بعدی را کسب می کردند و از شرکت در مرحله مقدماتی معاف بودند. این رویه در سالهای دورتر یعنی در سال ۲۰۰۷ حتی از این هم سهل تر بود. در آن سال، ۱۱ این برتر جام ملتهای سال ۲۰۰۶ به صورت اتوماتیک وار جواز حضور در دوره بعدی در سال ۲۰۰۷ را کسب کرده بودند.

اطلاع دیرهنگام کمیته فوتسال ایران از برنامه جدید

باوجود اینکه علی کفاشیان به عنوان رئیس کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم فعالیت می کند، اما ایران در مقطع زمانی نامناسبی از تغییر برنامه AFC و حضور در مرحله مقدماتی باخبر شد. این اتفاق زمانی افتاد که هیات رئیسه سازمان لیگ برنامه هایش را برای مسابقات لیگ برتر تنظیم کرده و حتی سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی هم پیش بینی لازم را برای حضور در مرحله نهایی جام ملتها ارائه کرده بود ولی چند روز بعد از این برنامه ریزی ها به یکباره اعلام شد که ایران هم باید در مرحله مقدماتی شرکت کند. به این ترتیب تمام برنامه های لیگ به هم خورد و هنوز هم برنامه جدید و کاملی ارائه نشده است!

میزبان جام ملتها کجاست؟

مسابقات جام ملتها قرار است بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزار شود ولی هنوز میزبان این رقابتها به صورت رسمی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام نشده است. طبق برنامه جدید، فقط میزبان جام ملتهاست که از حضور در مرحله مقدماتی معاف است. گفته می شود چین تایپه میزبان دوره بعدی جام ملتهاست ولی نکته جالب اینجاست که این کشور هم در برنامه مرحله مقدماتی جام ملتها در منطقه شرق آسیا حضور دارد و تکلیفش مشخص نیست!

حضور نپال در گروه ایران

در حالی که ایران در منطقه آسیای مرکزی در کنار تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان قرار داشت اما چندی پیش در نامه ای از AFC به فدراسیون فوتبال اعلام شد که کشور نپال هم باید به گروه آسیای مرکزی اضافه شود. به این ترتیب منطقه آسیای مرکزی و جنوب، در دو گروه برگزار می شود و دو تیم برتر راهی مرحله نهایی خواهند شد.

میزبان‌هایی که سرگروه نیستند

هر کدام از کشورهای هر منطقه می توانند برای میزبانی مرحله مقدماتی اعلام آمادگی کنند. در منطقه آسه‌آن کشور ویتنام میزبانی مسابقات را بر عهده گرفته است و در منطقه مرکزی هم ایران کاندیدای دریافت میزبانی است. حتی قرار است هفته آینده نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا برای ارزیابی امکانات ایران (شهر تبریز) و تصمیم نهایی درباره میزبانی به کشورمان سفر کند. نکته عجیب اینجاست که ایران و ویتنام هر کدام در این مرحله از مسابقات، در گروه دوم قرار دارند! در حالی که در تورنمنتهای مختلفی از این دست، کشورهای میزبان بر اساس سیدبندی در گروه اول جای می گیرند.

غیبت سه تیم از جام ملتها

در حالی که مرحله مقدماتی فوتسال جام ملتهای آسیا برای سال ۲۰۱۸ در منطقه جنوب شرقی آسیا از اول آبانماه برگزار می شود، سه تیم از حضور در این رقابتها کنار کشیده اند و به دلایلی در آن حضور ندارند. به این ترتیب در گروه اول تیم های میانمار، مالزی و لائوس با هم رقابت خواهند کرد و در گروه دوم هم تایلند، اندونزی، برونئی و ویتنام با هم بازی می کنند. این مسابقات به میزبانی ویتنام برگزار می شود و دو تیم برتر راهی جام ملتهای آسیا خواهند شد.

شرق و غرب آسیا در تایلند؛ تایلند در ویتنام!

ایران به دنبال میزبانی مسابقات منطقه مرکزی است و ویتنام هم که میزبان منطقه جنوب شرق آسیا شده است. باوجود این، هیچ کشوری از شرق و غرب آسیا برای گرفتن میزبانی رغبتی نشان نداده است و طبق اعلام عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال ایران، مسابقات این دو منطقه در کشور تایلند برگزار خواهد شد. تایلند هم که در منطقه جنوب شرق آسیا است باید برای برگزاری مسابقاتش راهی ویتنام شود!

صدای سرمربی تیم ملی ایران در آمد

سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال حالا باید بلافاصله بعد از مسابقات داخل سالن ترکمنستان تیمش را برای مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا آماده کند؛ مسابقاتی که برای ناظم الشریعه بی معنی به نظر می رسد. وی هفته گذشته در مصاحبه با خبرنگار مهر، گفته بود: «نمی دانم چرا باید تیمی که در دوره قبل هم قهرمان شده است، در مرحله مقدماتی حضور یابد؟ یعنی ما که دو سال پیش قهرمان آسیا شدیم، نباید تفاوتی با سایر تیم ها داشته باشیم؟ به نظرم ایران نباید در مرحله مقدماتی شرکت کند. این برای ایران بی معنی است. »

ترابیان: حضور در مرحله مقدماتی جالب نیست

عباس ترابیان رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال هم در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد AFC به دنبال هدف دیگری برای شرکت دادن تمام تیم ها در مرحله مقدماتی بوده ولی این کار جالب نیست. وی گفت: «AFC قصد داشته به مرحله مقدماتی شور و حال بیشتری بدهد و سطح مسابقات را بالاتر ببرد. این کنفدراسیون به دنبال اهداف فنی بوده ولی به نظرم کار جذاب و جالبی نبوده است. به نظرم می شد تیم های اول تا سوم دوره قبل بدون حضور در مرحله مقدماتی در جام ملتها حضور یابند. »

آقای کفاشیان؛ سکوت جایز نیست!

علی کفاشیان رئیس کمیته فوتسال ایران و متولی اصلی فوتسال آسیا است. او هیچگاه طی چند ماه گذشته توضیح شفافی نداده که این برنامه کنفدراسیون فوتبال آسیا که تاثیرات منفی برای تیم ایران در پی داشته است، چه زمانی و توسط چه کسانی گرفته شده است؟ او هیچگاه به این سئوال هم پاسخ نداده که چرا تصمیمی در مجموعه تحت مدیریتش در آسیا، اینقدر دیر به ایران منعکس شد که تمام برنامه های لیگ و تیم ملی را تحت تاثیر قرار داد. البته از سیاست خنده کفاشیان چیزی بعید نیست ولی امیدواریم رئیس کمیته فوتسال که برای تماشای مسابقات جام باشگاه های آسیا راهی ویتنام می شود، برخورد منفعلانه با تصمیمات کلان را کنار بگذارد و قدمی برای فوتسال ایران بردارد.