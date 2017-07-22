میثم منیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی آبی پوشان در آخرین دیدار تدارکاتی در کشور ارمنستان گفت: چه خوب است که استقلال همه بازی های تدارکاتی‌اش را برده و حالا ما راحت می‌توانیم این حرف را بزنیم که نتایج دیدارهای تدارکاتی اهمیت ندارد. اگر استقلال برنده نمی‌شد و ما این صحبت را می‌کردیم می‌گفتند در حال توجیه کردن هستند. اما واقعا خواسته مربیان از دیدارهای تدارکاتی شان مشخص شدن ضعف تیم شان و البته هماهنگ کردن نفراتی که در اختیار دارند در داخل زمین است. اما با وجود این که در بازی‌های تدارکاتی نتایج مهم نیست، ما خوشحالیم که استقلال در این بازی ها هم برنده شد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از ویژگی‌های تیم استقلال که در این بازی‌های تدارکاتی این بود که مهاجمان این تیم گلزنی کردند و هافبک ها هم پاس گل دادند و سیستم دفاعی آبی پوشان هم خوب عمل کرد.

مدافع سابق تیم استقلال با اشاره به یارگیری این تیم در نقل و انتقالات گفت: باشگاه در نقل و انتقالات بسیار خوب عمل کرد و همه نفرات مورد نظر کادر فنی را جذب کرد. این یارگیری هم خیلی خوب است و هم خیلی بد. خیلی خوب است چون دست مربی در طول فصل باز است. هم برای اتخاذ تاکتیک های متفاوت و هم برای انتخاب نفرات مختلف. بد است، چون انتظار از این تیم حسابی بالا می رود که البته رفته است. الان همه هواداران از این تیم انتظار بردهای پی در پی و قهرمانی دارند.

پیشکسوت استقلال خاطرنشان ساخت: البته اگر هوادار استقلال از تیمش قهرمانی می خواهد، باید به حق را به جانب آنها داد. چون هواداران استقلال نمی‌خواهند انتظارشان برای قهرمانی طولانی شود.

منیعی در باره خریدهای این تیم گفت: یکی از مهم ترین خریدهای استقلال پژمان منتظری بود که قطعا با سر و سامان دادن به ساختار دفاعی تیم استقلال بیشترین تاثیر را در روند این تیم خواهد داشت. ضمن این که دیگر بازیکنان با تجربه مثل جباری و جباروف هم در طول فصل به کار این تیم می‌آیند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا بالا رفتن تعداد بازیکنان با تجربه استقلال می‌تواند تولید حاشیه برای این تیم داشته باشد یا خیر گفت: اولا باید بگویم به نظر من خود منصوریان شرایطی دارد که بتواند این حاشیه‌ها را کنترل کند. در وهله بعد باید بگویم این تعدد بازیکنان خوب خودش کمک می‌کند تا بازیکنان کمتر وارد حاشیه شوند. چون هر حاشیه‌ای باعث می‌شود با توجه به این که دست مربی برای انتخاب بازیکن باز است، بازیکنان به راحتی جایگاه خود در ترکیب ثابت را از دست بدهند و این موضوع باعث می‌شود تا بازیکنان به خاطر مصلحت خودشان هم که شده کمتر وارد حاشیه شوند.

بازیکن پیشین آبی پوشان در ادامه افزود: شاید برای خیلی‌ها این شائبه ایجاد شود که حضور جباری برای استقلال حاشیه‌هایی به همراه داشته باشد. اما با جرات می‌گویم که جباری هم دیگر آن جوان سرکش و کم تجربه نیست. بلکه یک بازیکن با تجربه است که از همه توانایی‌هایش برای بالا بردن کیفیت فنی اش در سالهای آخر فوتبالش استفاده می‌کند و این موضوع می‌تواند به سود تیم استقلال باشد.

منیعی با اشاره به دربی پیش روی دو تیم در کشور آلمان گفت: انگیزه های دو تیم از تن دادن به برگزاری چنین دیداری صرفا مسائل مالی است. برگزاری دربی به مناسبت های مختلف خیلی خوب است، اما باید زمان مناسبی برای انجام چنین بازی هایی در نظر گرفت.