ماجرای شایعه توقف قطارهای چین در ایران چیست؟

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شایعات مطرحشده مبنی بر قطع ترانزیت ریلی ایران و چین، گفت: اخبار مربوط به قطع شدن ترانزیت ریلی ایران و چین شایعه است و تا به امروز هیچگونه خبر موثقی در این باره وجود ندارد.
وی افزود: در حال حاضر، مهمترین و اساسیترین چالش پیش روی ترانزیت ریلی ایران و چین، تناژ محمولههای ایران در چین است. قاعدتاً این میزان کالا با ریل نمیتواند وارد ایران شود و زمانی که حجم تقاضا و بار بالا باشد، طبیعی است که مشکلات مرتبط با خود را به همراه داشته باشد.
رئیس کمیسیون حملونقل اتاق بازرگانی تهران بیان: با توجه به اینکه کالاهایی که قرار است از چین به ایران برسند، باید از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان عبور کنند و از آنجا وارد ایران شوند، جابهجایی کانتینر و تغییر ریل نیز چالشها و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: درباره شایعاتی که در این زمینه مطرح شده است، باید بگویم که خیر، تا الان هیچ موضوع قطعی در این باره وجود ندارد و روند کار طبق روال در حال انجام است.
سنندجی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، روزانه یک قطار با ۵۵ کانتینر ۴۰ فوتی از مرز خورگوس قزاقستان و از مرز اینچهبرون وارد ایران میشود.
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