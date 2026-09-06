  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

ماجرای شایعه توقف قطارهای چین در ایران چیست؟

ماجرای شایعه توقف قطارهای چین در ایران چیست؟

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با تکذیب توقف قطارهای چین در ایران گفت: ترانزیت ریلی ایران و چین طبق روال ادامه دارد و روزانه یک قطار با ۵۵ کانتینر۴۰ فوتی از اینچه‌برون وارد کشور می‌شود.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شایعات مطرح‌شده مبنی بر قطع ترانزیت ریلی ایران و چین، گفت: اخبار مربوط به قطع شدن ترانزیت ریلی ایران و چین شایعه است و تا به امروز هیچ‌گونه خبر موثقی در این باره وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر، مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش پیش روی ترانزیت ریلی ایران و چین، تناژ محموله‌های ایران در چین است. قاعدتاً این میزان کالا با ریل نمی‌تواند وارد ایران شود و زمانی که حجم تقاضا و بار بالا باشد، طبیعی است که مشکلات مرتبط با خود را به همراه داشته باشد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران بیان: با توجه به اینکه کالاهایی که قرار است از چین به ایران برسند، باید از کشورهای قزاقستان و ترکمنستان عبور کنند و از آنجا وارد ایران شوند، جابه‌جایی کانتینر و تغییر ریل نیز چالش‌ها و مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: درباره شایعاتی که در این زمینه مطرح شده است، باید بگویم که خیر، تا الان هیچ موضوع قطعی در این باره وجود ندارد و روند کار طبق روال در حال انجام است.

سنندجی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، روزانه یک قطار با ۵۵ کانتینر ۴۰ فوتی از مرز خورگوس قزاقستان و از مرز اینچه‌برون وارد ایران می‌شود.

کد مطلب 6938994
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها