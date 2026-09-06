به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه گل‌گهر با اعتراض به عدم صدور دستور موقت برای خداداد عزیزی اعلام کرد: دریافت دفاعیات، حق قانونی فرد مورد اتهام است؛ اما با وجود اخراج مدیر تیم تراکتور در جریان مسابقه، تداوم رفتارهای توهین‌آمیز او مقابل رختکن و انتشار فایل صوتی حاوی الفاظ بسیار رکیک و ناموسی، چرا تا زمان صدور رأی نهایی اقدامی فوری و بازدارنده صورت نگرفته است؟



این فایل صوتی اکنون در فضای مجازی منتشر شده و محتوای آن در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دارد. نسخه اصلی مستند نیز نزد باشگاه گل‌گهر محفوظ است و در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار خواهد گرفت.



عدم صدور دستور موقت در چنین پرونده‌ای، این نگرانی جدی را ایجاد کرده که بار دیگر قرار است با رفتاری آشکارا مغایر با اخلاق و شأن فوتبال مماشات شود. اگر چنین مستنداتی نیز برای اتخاذ تصمیمی فوری کافی نیست، ارکان قضایی فدراسیون باید روشن کنند دستور موقت دقیقاً برای چه شرایطی پیش‌بینی شده است.



باشگاه گل‌گهر، با حمایت و همراهی حقوقی از امید عالیشاه، موضوع هتک حرمت بازیکن خود را از طریق محاکم قضایی کشور نیز پیگیری خواهد کرد. دفاع، حق هر فرد است؛ اما نباید به فرصتی برای عادی‌سازی توهین و گریز از پاسخ‌گویی تبدیل شود.