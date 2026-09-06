به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استانداردلیژ و آنتورپ در هفته پنجم ژوپیر لیگ بلژیک شامگاه شنبه ۱۴ شهریور به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استانداردلیژ خاتمه یافت. دنیس اکرت آینسا (درگاهی) تک گل این بازی را از روی نقطه پنالتی برای تیمش به ثمر رساند.
مهاجم ایرانی تیم فوتبال استاندارد لیژ پس از به ثمر رساندن گل پیروزیبخش تیمش، از شرایط خوب این روزهای استاندارد تمجید کرد و گفت این تیم در هفتههای اخیر علاوه بر ارائه فوتبال باکیفیت، در کسب نتیجه نیز موفق بوده است. او همچنین درباره انتقال نافرجامش در روزهای پایانی نقلوانتقالات و فشار روانی ناشی از این اتفاق صحبت کرد.
آینسا درباره پیروزی استاندارد اظهار داشت: تماشای این بازی بسیار لذتبخش بود و صادقانه بگویم، حضور در زمین و تجربه این شرایط از نزدیک لذتبخشتر بود. در هفتههای اخیر واقعاً از بازی کردن در کنار این بچهها لذت زیادی میبرم. فکر میکنم ما فقط کیفیتی را که میتوانیم در زمین ارائه کنیم نشان میدهیم. اینکه در چنین مسابقاتی نهتنها خوب بازی کنیم، بلکه پیروز هم شویم، اهمیت زیادی دارد. باید به تیم تبریک گفت و من واقعاً خوشحالم.
او گفت: فکر میکنم ما هفته به هفته قویتر میشویم. شدت و کیفیت بازیمان افزایش پیدا کرده و درک بهتری از سبک بازی خود داریم. همچنین هر هفته بیشتر در این رقابتها شناخته میشویم. فکر میکنم در حال حاضر هیچ تیمی دوست ندارد مقابل ما بازی کند. ما تیمی منسجم و فشرده هستیم، با قدرت و جنگندگی بازی میکنیم و میخواهیم این شرایط را هر هفته در زمین نشان دهیم.
آینسا یکی از مهمترین تفاوتهای استاندارد نسبت به فصل گذشته را در توانایی این تیم برای خلق موقعیتهای بیشتر میداند؛ موضوعی که به گفته او، با پیشرفت عدنان عابید و برنارد نگوئنه ارتباط مستقیمی دارد. او در این باره گفت: فکر میکنم این بزرگترین تفاوت ما نسبت به فصل گذشته است. ما فقط فوتبال بازی نمیکنیم، بلکه موقعیتها و فرصتهای زیادی برای گلزنی ایجاد میکنیم. برای یک مهاجم، گلزنی در چنین شرایطی همیشه آسانتر است. احتمالاً امسال تا اینجا بیشتر از کل فصل گذشته موقعیت گلزنی داشتهام.
مهاجم ایرانی ادامه داد: بهخصوص عدنان پیشرفت بسیار زیادی داشته است. برنارد هم همینطور. او سال گذشته زیاد بازی نکرد، اما دوران آمادهسازی خوبی را پشت سر گذاشت و هفته به هفته کیفیتش را نشان میدهد. هر دو بازیکن جوان هستند و عملکرد بسیار خوبی دارند. آنها به من کمک میکنند تا در موقعیتهایی قرار بگیرم که بتوانم گل بزنم، اما خودشان هم به موقعیتهای خطرناک میرسند و ما به یکدیگر کمک میکنیم تا در چنین شرایطی قرار بگیریم. واقعاً از نحوه همکاریمان در خط حمله بسیار خوشحالم.
آینسا در ادامه به روزهای پرتنش پایانی فصل نقلوانتقالات و انتقالی که در نهایت انجام نشد، اشاره کرد. او تأکید کرد که موضوع جداییاش از استاندارد از ابتدای فصل با باشگاه مطرح شده بود و هیچگاه قصد نداشته این موضوع را با ناراحتی یا درگیری دنبال کند.
مهاجم ایرانی گفت: میدانم که برای بعضی افراد، این اتفاق شاید کمی شوکهکننده بود، اما ما از ابتدای فصل درباره آن صحبت کرده بودیم. بعد از بازگشت من از جام جهانی، باشگاه و من گفتگویی صریح داشتیم. آنها برنامههای خود را برای من توضیح دادند و من هم درباره خواستههایم صحبت کردم. بنابراین این موضوع ناگهان به وجود نیامده بود. من هیچوقت مسائل را به شکل منفی دنبال نکردم؛ همیشه با سربلندی و احترام رفتار کردم. به همین دلیل، بعد از اینکه انتقال انجام نشد نیز توانستم با لبخند و بدون هیچ کینهای از در اصلی باشگاه برگردم.
او درباره دشواری این شرایط نیز اظهار داشت: طبیعی بود که شرایط برای من سخت باشد، چون انتقال تقریباً نهایی شده بود، اما به دلایل مختلف، از جمله مسائل مربوط به مدیران برنامه و اتفاقاتی که رخ داد، در نهایت انجام نشد. شاید خدا هنوز نمیخواست من بروم.
مهاجم ایرانی استاندارد در ادامه فاش کرد که این اتفاق در شرایطی برای او رخ داد که همسرش باردار بود و همین موضوع فشار روانی این روزها را برای او دوچندان کرده بود.
آینسا گفت: وقتی فهمیدم انتقال انجام نخواهد شد، شاید این موضوع برایم نوعی رهایی بود، چون هفته بسیار پراسترسی را پشت سر گذاشته بودم. میتوانید شرایط را تصور کنید؛ منتظر یک تماس تلفنی باشید و مدام از خودتان بپرسید که آیا بالاخره همه چیز نهایی میشود یا نه، در حالی که همسرم باردار بود و قرار بود روز بعد فرزندمان به دنیا بیاید. میتوانید استرسی را که در چنین شرایطی داشتم، حتی در زندگی شخصیام، تصور کنید.
او ادامه داد: وقتی فهمیدم انتقال انجام نخواهد شد، حتی کمی خوشحال شدم، چون میدانستم قرار است چه اتفاقی بیفتد. به اینجا برگشتم، تمام وسایلم را از چمدان خارج کردم و مقابل لوون به میدان رفتم؛ مسابقهای که در آن گل هم زدم.
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