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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

بن گویر: از طرح بیرون راندن ساکنان غزه صرف نظر نخواهم کرد!

بن گویر: از طرح بیرون راندن ساکنان غزه صرف نظر نخواهم کرد!

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بر طرح فاشیستی و آپارتایدی خود درباره بیرون راندن ساکنان غزه اصرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایتمار بن‌ گویر، وزیر افراطی امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، همزمان با تشدید هتک حرمت مقدسات اسلامی در قدس و مسجد الاقصی طی ماه اوت، اعلام کرد که از طرح خود برای کوچاندن ساکنان نوار غزه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

بن غفیر با انتشار پستی در حساب کاربری خود درشبکه اجتماعی ایکس نوشت: عقب‌نشینی نخواهم کرد و به پیشبرد طرحی که به زعم خود کوچ داوطلبانه همه ساکنان غزه است ادامه خواهم داد.

وی بر اجرای طرحی تأکید دارد که دو روز پیش از آن رونمایی کرد و بر پایه پاک‌سازی قومی استوار است که هدف آن کوچاندن حدود ۱.۸۶ میلیون فلسطینی از نوار غزه ظرف ۷ سال است.

بر اساس این برنامه، در سال نخست ۲۵۰ هزار نفر، ظرف ۳ سال ۱.۱۱ میلیون نفر و در نهایت طی ۷ سال ۱.۸۶ میلیون فلسطینی از غزه آواره خواهند شد.

بن گویر همچنین اعلام کرد که به دنبال تشدید شرایط اسیران فلسطینی در زندان‌ها، اجرای قانون اعدام آن‌ها و افزایش حاکمیت بر مسجد الاقصی است.

این در حالی است که وزارت اوقاف فلسطین از ۲۶ مورد یورش مقامات و شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی در ماه اوت خبر داد.

کد مطلب 6939073

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    نظرات

    • NP DE ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
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      این کی کشته می شه از دستش همه ملت ها راحت بشن چه اعجوبه ای هست این افعی 😠

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