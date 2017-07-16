به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اردبیل، عبدالرحمان وهاب‌زاده، مدیر پایگاه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، امروز یکشنبه ۲۵ تیر ۹۶، با اعلام این خبر افزود: «سردر مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، مشهور به ”عالی‌قاپو“، یکی از آثار مهم دوره شاه‌عباس دوم است که دارای معماری باشکوه وکاشی‌کاری‌های معرق با کتیبه‌های قرآنی به‌خط ثلث از مهم‌ترین آثار هنری و معماری دوره صفوی است.»

او گفت: «این اثر به‌علت نشست طاق‌ها و فروریزی نقاره‌خانه و وجود خطرات جانی برای مردم، در سال ۱۳۲۱ شمسی، به‌دستور فرماندار وقت، به‌همت نماینده آثار باستانی در کمال دقت و امانتداری جمع‌آوری شده و نقشه‌های تقریبی، عکس و قطعات کاشی و کتیبه‌های سالم پیاده‌شده از بنا با دقت در انبارهای مجموعه برای استفاده مجدد گذاشته است که متأسفانه به‌علت مرور زمان و جابه‌جایی و نبودن امکانات مناسب لطمات جبران‌ناپذیری دیده است.»

مدیر پایگاه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی تصریح کرد: «محل سردر در سال‌های قبل حفاری و بخشی از پی و پایه‌های آن کشف و بعد از مستندسازی برای استفاده و بهره‌برداری در سال‌های بعد مجدداً خاک‌ریزی شده است.»

او اضافه کرد: «در بهار سال جاری سازمان یونسکو با بازسازی مجدد این سردر به‌علت اهمیت و جایگاه آن در کل مجموعه موافقت کرد و اینک تیمی از کارشناسان سازمان میراث‌فرهنگی با توجه به اسناد و مدارک باقی‌مانده در پی طراحی مجدد آن هستند.»

وهاب‌زاده ابراز امیدواری کرد که ابهامات موجود برای تهیه نقشه‌ها و طرح‌های هنری به‌کار رفته در سردر و نقوش کاشی‌کاری‌ها با کمک و همکاری مسئولان موزه ایران باستان و کاخ‌موزه باغ گلستان و با استفاده از آلبوم عکس‌ها و مستندات و اسناد و مدارک موجود رفع شود تا این مسئله به تکمیل نقشه‌های معماری و سازه‌ای و طرح های کاشیکاری کمک کند و در سال‌های جاری به تهیه مصالح لازم و فراهم آوردن مقدمات کار برای اجرای طرح اقدام شود.